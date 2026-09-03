Jeaustin Campos le responde a Eddie Hernández y detalla plática privada con Elias

San Pedro Sula, Honduras.- El entrenador costarricense Jeaustin Campos desmintió enfáticamente los rumores que afirmaban que había presentado una demanda legal contra el Real España. Tras dejar el banquillo aurinegro de forma unilateral, el estratega aprovechó una entrevista en el programa Fútbol de Tacón para aclarar las razones de su salida, señalando atrasos en los pagos y falta de unión en la directiva. Campos explicó que la decisión de marcharse no pasa por los tribunales, sino por una notificación formal al club debido al incumplimiento de sus sueldos. "Yo lo único que hice fue enviar una carta al Real España donde cortaba mi relación laboral con justificación y con causa por los atrasos salariales. Entonces a partir de ese momento yo me desligaba del club de una manera laboral. O sea, en términos futbolísticos, rescisión de contrato unilateralmente por incumplimiento", afirmó.

Durante la conversación, Jeaustin Campos relató la compleja situación financiera que vivía con su grupo de trabajo en comparación con el plantel de futbolistas: "A pesar de que a nosotros, y algunos del cuerpo técnico, tenían más de tres, cuatro meses, algunos, de atrasos salariales, los jugadores no podían hacer huelga porque estaban al día. Entonces era una situación en que, obviamente, pues estuvo muy bien planificada o estratégicamente estuvo bien, hasta cierto punto. Entonces ahora todo el mundo dice 'Ay, es que Jeaustin, eh, este, va... demandó allá, demandó allá'. Yo no he demandado absolutamente a nadie". Además, no dudó en señalar los problemas de gestión interna que impiden al equipo pelear por cosas importantes, recordando una charla que sostuvo con el dirigente Elías Burbara: "Pero sí, es algo de que, si la cabeza no está bien, el resto no. Yo tengo más de 30 años de estar en esto, y como se lo dije a don Elías una vez... le digo, 'vea, don Elías, yo sé cómo quedar campeón. Lo he hecho. Pero también sé cómo no quedar campeón. También me ha pasado'. Le digo, 'y estamos más cerca de lo segundo'. Estamos más cerca de lo segundo si nosotros no nos unimos. Yo no tengo ningún problema con ninguno, son sus compañeros de junta directiva, o exdirectivos, o yo no sé ni quiénes son, pero arreglen esto y remen para el mismo lado, porque si ustedes no están remando, ustedes se están pegando con el remo por la cabeza, y el bote va dando tumbos y nos está llevando a todos al coladero".

Durante la conversación, Jeaustin Campos relató la compleja situación financiera que vivía con su grupo de trabajo en comparación con el plantel de futbolistas: "A pesar de que a nosotros, y algunos del cuerpo técnico, tenían más de tres, cuatro meses, algunos, de atrasos salariales, los jugadores no podían hacer huelga porque estaban al día. Entonces era una situación en que, obviamente, pues estuvo muy bien planificada o estratégicamente estuvo bien, hasta cierto punto. Entonces ahora todo el mundo dice 'Ay, es que Jeaustin, eh, este, va... demandó allá, demandó allá'. Yo no he demandado absolutamente a nadie". Además, no dudó en señalar los problemas de gestión interna que impiden al equipo pelear por cosas importantes, recordando una charla que sostuvo con el dirigente Elías Burbara: "Pero sí, es algo de que, si la cabeza no está bien, el resto no. Yo tengo más de 30 años de estar en esto, y como se lo dije a don Elías una vez... le digo, 'vea, don Elías, yo sé cómo quedar campeón. Lo he hecho. Pero también sé cómo no quedar campeón. También me ha pasado'. Le digo, 'y estamos más cerca de lo segundo'. Estamos más cerca de lo segundo si nosotros no nos unimos. Yo no tengo ningún problema con ninguno, son sus compañeros de junta directiva, o exdirectivos, o yo no sé ni quiénes son, pero arreglen esto y remen para el mismo lado, porque si ustedes no están remando, ustedes se están pegando con el remo por la cabeza, y el bote va dando tumbos y nos está llevando a todos al coladero".

Finalmente, Jeaustin respondió a las declaraciones del delantero Eddie Hernández, quien había sugerido que el técnico se fue sin dar explicaciones al grupo. Campos rechazó esa versión y aseguró que sí conversó con los referentes de la plantilla antes de tomar la decisión definitiva. "Quiero dejar claro lo que pasó, da la casualidad que yo soy el villano. Dijeron que no me despedí de los jugadores, yo hablé con los capitanes, les dije 'muchachos, la cosa está así, llegamos a un acuerdo de que si mañana a mediodía no nos pagan dos de cuatro meses, era difícil que sigamos'. Los futbolistas nos dijeron que era injusto y comprendieron. Con los jugadores están al día", concluyó.