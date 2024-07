Jeaustin Campos tras goleada de Real España: “Siempre imagino ganar, el marcador fue justo”

- LA CONFERENCIA -

Las variantes en la alineación

”Siempre hay ajustes que se tienen que hacer partido a partido, dependiendo del rival. La plantilla está sólida, jugaron dos delanteros y terminaron otros dos delanteros y los cuatro lo hicieron bastante bien, es una competencia bastante sana. Mientras el grupo esté dispuesto, sacrificado y entregado al partido casi 100 minutos, tendremos muchas ventajas respecto al plantel para ver qué perfiles hay para tal y tal partido”.

¿Le gustó como jugó el Real España?

”Me hubiese gustado más fluidez, nos sentí un poco trabados, nerviosos, tal vez nos presionamos un poco más y no prácticamos el fútbol que trabajamos durante estas semanas. Aún así, los primeros juegos hay que ganarlos y se puede ir mejorando sobre la marcha mientras ganamos, mejor, pero por mientras hay que mantener el cero atrás y concretar las ocasiones como lo hicimos hoy”.

Qué fortuna ingresar a dos delanteros que resuelven como Bodden y Small...

”Yo no escucho ni veo redes sociales, pero he escuchado cosas, y no podemos desmeritar a un jugador como Brayan Moya que tuvo dos o tres movimientos buenos, desgastó a los centrales. Vuelto también buscando espacio y velocidad. Hoy anotaron Small y Carter, pero el desgaste y el juego fundamentado que tuvimos los primeros 60 minutos fueron de Moya y Vuelto. No sé si hay figuras en otros clubes, pero lo que nosotros queremos impulsar a un nivel superior la calidad de algunos jugadores de lo que han demostrado en los últimos torneo”.