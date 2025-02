Jeaustin Campos y la llamada que tuvo que contestar en plena conferencia y critica al arbitraje

San Pedro Sula, Honduras.- El técnico costarricense Jeaustin Campos habló el tema del arbitraje y de las expulsiones seguidas que están sufriendo el Real España, además, es sorprendido en plena conferencia con una llamada que tuvo que contestar.

“Suena feo tres expulsiones, la de Tatum no era expulsión, fue un desastre, hoy Jhow no pudo jugar por un dolor en la rodilla por una entrada criminal que le hicieron y no le sacaron nada, a los futbolistas les digo que hay que trabajar para superar al rival y los posibles errores de los árbitros, yo no estoy en contra de los jóvenes, pero también hay que darles herramientas, a Vuelto le jalamos las orejas”, empezó diciendo Campos tras el gane de la ‘Máquina’ sobre la ‘Jaiba’.