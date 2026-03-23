Jannik Sinner arrasa en Miami y alcanza un nivel histórico en los Masters 1000

Jannik Sinner atraviesa uno de los momentos más extraordinarios de su carrera deportiva. El tenista italiano ha logrado igualar una de las marcas más emblemáticas del circuito ATP, colocándose a la altura de Novak Djokovic en los torneos Masters 1000. Su rendimiento en el Miami Open 2026 confirma que estamos ante una etapa de dominio que combina madurez competitiva, consistencia y una ambición difícil de contener.

El récord lo sitúa junto a las leyendas

El italiano ha encadenado 24 sets consecutivos sin perder en torneos Masters 1000, igualando nada menos que a Novak Djokovic. Es una de esas cifras que solo alcanzan los jugadores que dominan de verdad. Porque en los Masters 1000 no hay tregua. Aquí están los mejores y los partidos son exigentes desde el primer día. Mantener ese nivel durante tantos encuentros seguidos dice mucho de su estado de forma y de su cabeza. Con apenas 24 años, su progresión recuerda a las trayectorias más meteóricas del tenis moderno.

Mucho más que números

Más allá de los récords, lo que realmente llama la atención es cómo está jugando Sinner. En su debut en Miami, por ejemplo, ganó a Damir Dzumhur (6-3, 6-3), pero lo importante no fue el marcador, sino la sensación de superioridad. Su juego destaca por una combinación de agresividad desde el fondo de pista, precisión en el servicio y una mejora en la red. De hecho, durante ese encuentro ganó 14 de 17 puntos en la red, lo que evidencia una evolución táctica clave en su repertorio.

La inercia de Indian Wells

Para entender esta racha hay que mirar un poco atrás. Todo empezó en Indian Wells, donde Sinner se llevó el título sin perder ni un solo set. Desde entonces, no ha levantado el pie del acelerador y está siempre entre las opciones de los pronósticos. Ya suma una docena de victorias consecutivas en Masters 1000, y eso lo coloca en una posición ideal para lograr el famoso “Sunshine Double”, es decir, ganar Indian Wells y Miami en el mismo año. Eso no lo consigue cualquiera. Es algo que han logrado nombres como Federer o Djokovic, así que el simple hecho de estar cerca ya habla del nivel que está mostrando.

La inevitable comparación con Djokovic

Igualar un récord de Novak Djokovic implica mucho más que compartir una cifra. Supone entrar en un territorio simbólico reservado a los mejores de todos los tiempos. El serbio logró esa racha en 2016, en una etapa en la que dominaba el circuito prácticamente sin oposición. Que Sinner haya conseguido lo mismo en el contexto actual tiene mucho mérito. Además, a diferencia de Djokovic en aquella etapa, Sinner todavía se encuentra en pleno proceso de crecimiento. No parece que haya alcanzado su techo, lo que hace pensar que este tipo de logros podrían repetirse... o incluso superarse.

Miami, un escenario que potencia su mejor versión