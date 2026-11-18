Los jackpots son uno de los elementos más reconocibles de las tragamonedas y otros juegos de casino. Sin embargo, bajo una misma palabra pueden esconderse mecánicas bastante diferentes. No funciona igual un premio que mantiene siempre el mismo valor que otro cuyo pozo va creciendo a medida que se desarrolla el juego.



Entender esa diferencia es importante porque afecta a la forma en que se presenta el premio, a las condiciones necesarias para conseguirlo y, en algunos casos, a la cantidad de jugadores o juegos que participan en su acumulación. El jackpot progresivo y el jackpot fijo comparten la idea de ofrecer un premio especial, pero su funcionamiento es distinto.

Qué es exactamente un jackpot

Un jackpot puede definirse de manera sencilla como un premio destacado asociado a determinadas condiciones dentro de un juego. En una tragamonedas, por ejemplo, puede depender de una combinación específica de símbolos, de la activación de una función adicional o incluso de un mecanismo aleatorio contemplado en las reglas.



Lo importante es no confundir el jackpot con cualquier premio elevado de la tabla de pagos. Se trata de una recompensa que cuenta con sus propias condiciones de activación y cuyo importe puede ser estático o variable.



Ahí aparece la principal división. En un jackpot fijo, el jugador conoce de antemano el importe establecido para ese premio. En un progresivo, en cambio, el valor puede aumentar con el tiempo hasta que alguien lo consigue. Proveedores de juegos como Evolution diferencian precisamente ambos sistemas señalando que el premio fijo permanece indicado en la tabla de pagos, mientras el progresivo puede ir creciendo con aportaciones vinculadas a las apuestas realizadas.

Cómo funciona un jackpot fijo

El jackpot fijo es el modelo más sencillo de entender. Su importe está predeterminado por las reglas del juego y no aumenta porque hayan participado más jugadores o porque hayan transcurrido más horas desde el último premio.



Si una tragamonedas establece, por ejemplo, un jackpot fijo determinado para una combinación concreta, ese será el valor establecido mientras las reglas del título no cambien. Playtech describe este tipo de premios precisamente como cantidades fijas que permiten al jugador conocer cuál es el valor del jackpot al que opta.



Esto no significa que conseguirlo sea necesariamente más fácil. El tamaño del premio y la probabilidad de obtenerlo son conceptos diferentes. Un jackpot fijo puede requerir una combinación muy poco frecuente o la activación de una función específica.



Su principal característica es, por tanto, la previsibilidad del importe. Antes de iniciar una partida, el usuario puede consultar la tabla de pagos o las reglas y saber qué cantidad corresponde al premio.

Por qué los progresivos pueden alcanzar cifras mayores

La lógica cambia en los jackpots progresivos. En estos sistemas, el premio crece siguiendo unas reglas previamente establecidas. Habitualmente, una parte de las apuestas realizadas en los juegos conectados contribuye al fondo acumulado, que continúa aumentando hasta que se cumplen las condiciones para adjudicarlo. Gaming Laboratories International define precisamente estos jackpots como premios cuyo importe aumenta en función de los créditos apostados.



Por eso, al entrar en una sección de Jackpots, es posible encontrar juegos en los que determinados premios muestran cantidades que pueden variar a lo largo del tiempo. Algunos sistemas, además, combinan varios niveles, de modo que dentro de un mismo juego pueden existir premios progresivos junto con otros de valor fijo.



Una vez adjudicado el premio progresivo, el contador suele regresar a un importe inicial definido por las reglas y comienza de nuevo el proceso de acumulación.

No todos los jackpots progresivos funcionan en la misma red

Otra diferencia importante está en el número de juegos que contribuyen al pozo. No todos los progresivos dependen de una enorme red internacional.



Existen jackpots independientes asociados a una sola instancia de juego. Otros pueden compartirse entre diferentes juegos de un mismo sistema y también existen modelos enlazados en los que varias máquinas o títulos contribuyen a un fondo común. Esta variedad de estructuras recuerda a la evolución del entretenimiento digital y a cómo los videojuegos esperados para 2026 apuestan por experiencias más diversas, conectadas y flexibles.



Cuantos más juegos participen no significa automáticamente que exista una mayor probabilidad individual de ganar. Lo que puede cambiar es la velocidad a la que crece el fondo, porque un mayor volumen de actividad puede alimentar con más rapidez el premio acumulado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Apostar más no significa necesariamente tener más posibilidades

Uno de los errores habituales consiste en asumir que incrementar el importe de cada apuesta garantiza mejores probabilidades de conseguir el jackpot. No existe una regla general que permita afirmarlo.



La elegibilidad depende de las condiciones concretas de cada juego. Algunos títulos pueden exigir una apuesta determinada, una apuesta adicional o una función específica para participar en el jackpot, mientras que otros utilizan mecanismos distintos. Precisamente por eso conviene consultar las reglas antes de jugar.



La Gambling Commission británica, por ejemplo, establece dentro de sus requisitos técnicos que las condiciones de los sistemas progresivos deben explicar cómo se financia el jackpot y dejar claro cuando un jugador no es elegible para optar al premio.



Tampoco debe interpretarse el crecimiento del contador como una señal de que el jackpot está “a punto de salir”. Que el premio lleve tiempo acumulándose no permite predecir cuándo será adjudicado.

Dos modelos distintos para experiencias diferentes