Ismael Rescalvo advierte a Marathón: “Nosotros no renunciamos a ganar"

San Pedro Sula, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense llega a territorio catracho con la obligación de mostrar una reacción. El conjunto costarricense se medirá este jueves ante Marathón en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en una serie que encuentra al equipo rojinegro bajo presión después de los últimos resultados y las críticas recibidas por parte de su afición. En la previa del encuentro, el técnico Ismael Rescalvo reconoció que los últimos días no han sido sencillos para el club, pero aseguró que el plantel tiene la oportunidad de responder dentro de la cancha. “Ya tenemos una nueva oportunidad de reivindicarnos, de hacer un gran partido y de sacar un muy buen resultado para poder ir a la vuelta con el objetivo de clasificar”, manifestó el entrenador español. Rescalvo sabe que el escenario será exigente. Marathón llega motivado y respaldado por una buena actuación en la competición internacional, además de contar con una plantilla que ha demostrado capacidad para competir ante rivales de jerarquía.

Por eso, el estratega de la Liga no quiere que su equipo se distraiga con lo ocurrido en los últimos días y apuesta por concentrarse completamente en la eliminatoria. “El fútbol siempre te da la oportunidad de reaccionar” La derrota en el clásico costarricense generó cuestionamientos alrededor del conjunto rojinegro, pero Rescalvo aseguró que el equipo debe aprender a convivir con este tipo de situaciones. “Entendemos que esto es fútbol y que perder forma parte del deporte y de la vida. Lo importante es cómo reaccionamos ante esta circunstancia”, explicó. El técnico considera que su equipo ya ha demostrado anteriormente que tiene capacidad para sobreponerse a momentos complicados. “Son retos que la vida y el deporte te dan: sobreponerte a la adversidad. Nosotros siempre lo hemos hecho así en los clubes donde hemos estado”, agregó.

Para Rescalvo, la respuesta no debe estar en las declaraciones, sino en el rendimiento del equipo durante los 90 minutos. El entrenador pidió a sus futbolistas mantener la tranquilidad, trabajar sobre el plan establecido y afrontar el partido con una mentalidad competitiva. “Queremos jugar un partido inteligente, competitivo y obtener un buen resultado”, señaló. Respeto total por Marathón Aunque Alajuelense parte como uno de los grandes favoritos por su historia y experiencia internacional, Rescalvo dejó claro que no existe exceso de confianza en el campamento costarricense. El técnico español analizó al equipo hondureño y destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol de Honduras durante los últimos años.

“El fútbol hondureño ha crecido mucho en los últimos años y se ha vuelto un rival competitivo para Costa Rica”, afirmó. Sobre Marathón, el entrenador fue todavía más contundente. Reconoció el trabajo que ha realizado el conjunto verdolaga y destacó que se trata de un equipo acostumbrado a pelear por los primeros puestos del fútbol hondureño. “Es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas en los últimos años, siempre compitiendo con los primeros lugares de la tabla”, explicó. Rescalvo también mencionó que conoce a varios futbolistas del plantel sampedrano, algunos de ellos porque los dirigió anteriormente y otros porque se ha enfrentado a ellos en diferentes países. “Se ve el nivel cualitativo que tiene el rival. Por eso nosotros estamos en alerta, entendiendo la exigencia del partido”, afirmó. El entrenador de Alajuelense tiene claro que la serie no se resolverá en el primer encuentro. Para él, los cuartos de final deben ser interpretados como una eliminatoria de 180 minutos, en la que cada detalle puede marcar la diferencia.