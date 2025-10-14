Instituto Técnico Vocacional del Sur logra subcampeonato en los Juegos Codicader

Choluteca, Honduras-. El Instituto Técnico Vocacional del Sur de la ciudad de Choluteca puso en alto el nombre de Honduras al traerse de Costa Ricas el título de subcampeón en fútbol masculino.
La destacada presentación del equipo de la Sultana del Sur fue durante los Juegos Deportivos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), realizados recientemente en el hermano país.
El equipo representó con garra a la zona sur del país tras superar con éxito todas las etapas clasificatorias. Primero, se coronaron campeones regionales, al vencer a los demás colegios de Choluteca y la región sureña.
Posteriormente, conquistaron el título nacional, lo que les dio el derecho de representar al país cinco estrellas en la competencia centroamericana.
En el torneo participaron selecciones estudiantiles de El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.Los jóvenes hondureños ofrecieron un desempeño sobresaliente y, tras una reñida final, quedaron en segundo lugar al perder por diferencia de un solo gol ante el equipo anfitrión, Costa Rica.
El subcampeonato fue recibido con orgullo por estudiantes, docentes y padres de familia del instituto.
Nahún Isac Ordóñez Sánchez, capitán del equipo, portó la copa que acredita a los jóvenes como subcampeones centroamericanos de los Juegos Codicader.
Este logro refuerza el compromiso del Instituto Técnico Vocacional del Sur con el desarrollo deportivo y académico de sus estudiantes, destacando a Choluteca como un semillero de talento juvenil en el deporte escolar hondureño.
Los IX Juegos Codicader se realizaron en Costa Rica del 2 al 8 de octubre de 2025, en donde participaron niños en edades de 13-14 años y donde Honduras levantó su copa de subcampeón.