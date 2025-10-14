Instituto Técnico Vocacional del Sur logra subcampeonato en los Juegos Codicader

Choluteca, Honduras-. El Instituto Técnico Vocacional del Sur de la ciudad de Choluteca puso en alto el nombre de Honduras al traerse de Costa Ricas el título de subcampeón en fútbol masculino.

La destacada presentación del equipo de la Sultana del Sur fue durante los Juegos Deportivos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), realizados recientemente en el hermano país.

El equipo representó con garra a la zona sur del país tras superar con éxito todas las etapas clasificatorias. Primero, se coronaron campeones regionales, al vencer a los demás colegios de Choluteca y la región sureña.