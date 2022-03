Ibrahimovic: “Jugaré hasta que vea a alguien mejor que yo, así que seguiré jugando”

“El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando”, declaró el sueco durante la entrevista.

Al momento de ser consultado sobre la posibilidad de ganar la Champions League, Ibrahimovic reconoció que levantar “La Orejona” sería increíble, pero que no hacerlo no lo cambiaría como jugador.

“¿Cómo me siento por el hecho de no haberlo ganado? De dos maneras. Ganarlo sería increíble. No ganarlo no me cambiaría como jugador. Si lo ganara, no significaría que sería mejor jugador porque soy el mejor jugador. Está demostrado: el mejor jugador no lo gana todo”.

El goleador sueco se mantiene enfocado con el Milan para romper la sequía de títulos en la Serie A, en donde actualmente marchan como líderes en la recta final del campeonato.

Zlatan Ibrahimovic formaba parte del plantel del cuadro Rossonero que ganó la liga por última vez en la temporada 2010-2011, por lo que sueña repetir como campeón con el club de San Siro.

