SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Luego del triunfo 4-1 ante Curazao en los octavos de final del Premundial de Concacaf 2022, a la Selección de Honduras le resta un obstáculo más para lograr su clasificación a la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y otro nuevo escalón para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

El primer paso para la “Mini H” comandada por Luis Alvarado, será eliminar de su camino a Panamá, su próximo rival de turno en los cuartos de final.



Este encuentro se disputará el martes 28 de junio a las 8:00 de la noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El combinado catracho ha tenido un paso invicto desde la fase de grupos.

En su debut venció 3-0 a Antigua y Barbuda, luego goleó 5-0 a Jamaica y finalmente 1-0 ante Costa Rica.

En cambio Panamá, apenas logró cuatro puntos en el Grupo G sucedido de un triunfo (vs Aruba 5-0) , empate (vs El Salvador 0-0) y una derrota (vs Guatemala 3-1).



Si Honduras logra eliminar a Panamá, clasificaría directo al Mundial de Indonesia Sub-20 que se realizará el próximo año.

Luego tendrá pendiente clasificar a la final para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París, la sexta ocasión en su historia.



