Honduras con revancha ante México en cuartos de final de Nations League: Fechas y sedes

Los otros duelos de los cuartos de final serán: Estados Unidos vs Jamaica, Canadá vs Surinam y Panamá vs Costa Rica. Estos cruces se disputarán en noviembre en ida y vuelta.

Los cuatro países ganadores en los cuartos de final lograrán su boleto directo a la Copa Oro 2025 y disputarán el Final Four en marzo. Las selecciones que pierdan disputarán una ronda preliminar o repechaje contra los terceros y cuartos lugares de la Liga A.