Héctor Vargas: "Supuestamente dicen ser profesionales y son asalariados, tengo que tratar de cambiar eso"

LA CEIBA, HONDURAS.- Héctor Vargas atendió a los medios en La Ceiba este martes y respondió a todo. El técnico argentino ha dado la cara, como debe ser, tras el terrible inicio del Vida en este torneo Apertura 2023, donde registran tres derrotas y son últimos en la tabla de posiciones. En primera instancia, a Vargas le consultaron sobre el delantero argentino, Gabriel Tellas, quien no ha rendido como se esperaba.

"Esto es fútbol. Lo que realmente pueda rendir pasa con mucha continuidad el tema de que el futbolista tarda. En Olimpia, de los extranjeros que tiene el único que ha rendido es porque ya estaba en el país, es el caso de (Yustin) Arboleda, el resto de extranjeros que han venido son muy intermitentes y estamos hablando de extranjeros que ganan tres o cuatro veces más de lo que se le paga aquí. Siempre está ese riesgo. Yo me quedo contento con el tema de rendimiento a nivel de equipo, defensivamente bien, en la pelota parada no nos han hecho gol, salvo el tiro libre del aquel partido pasado", comentó Héctor Vargas. Sobre cuándo esperar lograr el equilibrio de juego en el Vida, Héctor Vargas dice que hay que ir haciendo cambios. "Tenemos que ir modificando situaciones, todavía mucho más, está en pañales el tema de cambiar algunos futbolistas con montón de situaciones totalmente nocivas para el equipo, como el alcohol, como otras situaciones de los que se han ido. De muchos de los que se han ido, me llamaron en Marathón y decían que se querían ir de aquí, estando en Real España, me decían que se querían ir de aquí, eso no puede suceder con el futbolista, que no tenga sentido de pertenencia", detalló.

Y siguió: "Quiero lograr que los que se queden, quieran estar, o los que quieran venir, quieran estar. Entonces tiene que cambiar el ADN de este equipo, yo apunto a enderezar esto y a pelear un campeonato, no me sirve con enderezar nada más, no tiene sentido, quiero cambiar cosas para ser campeón y muchos de los que están aquí no conocen el camino".

Vargas subrayó algunas cosas que se han hecho muy mal en el Vida. "Vienen técnicos por ahí que no han sido campeones y dejan cosas que realmente no se pueden hacer. Yo no puedo tener un futbolista para ayudarle, aquí han traído futbolistas para ayudarles y esas cosas no corresponden, no tengo para competir. Yo puedo poner una pulpería aquí en frente de la sede y le ayudo, pero traerlo para competir a un futbolista solo para ayudarlo, entonces estoy haciendo mal las cosas porque después compito y cómo lo explico arriba, cómo explico que a él lo traje para ayudarlo. Se hicieron estas situaciones en torneos anteriores y ahora hay que modificarlo totalmente. Todavía hay muchas cosas por cambiar", dijo.

Héctor Vargas también habló de cuidar a todas esas personas que realmente aportan dinero al fútbol de Honduras, como es el caso de Luis Cruz, presidente del Vida. "Aquí hay una persona que hay que cuidarla, yo siempre digo lo mismo, cuando la gente pone dinero en el club hay que cuidarla porque no todos ponen dinero. Hay gente que tiene mucho más dinero que Orinson Amaya por ejemplo, que tiene mucho más dinero que Elías Burbara en este país, que Luis Cruz, pero no ponen para el fútbol, no les interesa, pero es trabajo nuestro y tenemos que cuidarlo, hay gente que no lo entiende así, tratan de sacarle hasta el último jugo para sacarlo del fútbol. A varias personas que aportaban para el fútbol, los sacan, lo cansan, entonces creo que aquí está pasando eso, estamos corriendo una persona que quiere aportar para el fútbol con decisiones malas", afirma el argentino. Vargas, fiel a su estilo, no ha dudado en dejar un dardo a los futbolistas de su actual plantilla.

"Hay que cambiar, cambiar el ADN de la competencia, que no vengan ladrones del fútbol. Yo siempre hablo así porque no quieren venir a trabajar, supuestamente dicen ser profesionales y son asalariados, profesionales no son para nada, tengo que tratar de cambiar eso y no es fácil. En su momento con Marathón me pasó lo mismo, no estaba tan deteriorado en ese aspecto y se pudo ser campeón, pero aquí sí, aquí hay cosas que duelen a uno que está tanto tiempo en esto. Duele porque hay alguien que quiere y los demás no tienen ningún esfuerzo para lograr la situación que se está pidiendo", disparó. Sobre si Luis Cruz lo ha llamado ya para exigirles triunfos, Vargas dice que todo está en orden y que tiene todo el respaldo. "Esto no es cómo se comienza, es cómo se termina y de a poco tenemos que ir modificando ciertas situaciones, experiencia tenemos, simplemente tenemos que apretar un poquito y ver si revertimos la situación", concluyó.

