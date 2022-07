Héctor Vargas: “Estamos guardando el cupo del extranjero porque no sabemos si Buba va seguir”

CHOLOMA, CORTÉS.- Real España igualó 1-1 en el primero de una serie de partidos amistosos que tendrán en julio previo al arranque del torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional.

El rival de turno fue el Luis Ángel Firpo de El Salvador, quien comenzó ganando con gol de Jefferson Polío y los aurnegros igualaron con gol del argentino Ramiro Rocca tras los 11 pasos.



Luego de finalizar el encuentro el entrenador de los Catedráticos, Héctor Vargas, dio las sensaciones que le dejó este amistoso internacional.

“Este juego sirvió para ir agarrando forma. A mí me gusta ser campeón desde los amistosos, aquí los muchachos ganan minutos para cuando empiece el campeonato llegar de la mejor manera”, inicio hablando el sudamericano.

Y siguió: “Estos juegos me sirven para ir conociendo mejor a las incorporaciones, el caso de Báez, Garrido. Está ha sido una pretemporada muy exigente y estoy contento porque no tengo jugadores lesionados solo falta ponerse en forma”.



Al ser consultado sobre si le ha solicitado más refuerzos a la directiva aurinegra respondió que “se van a incorporar jugadores esta Mayron Flores que está con una lesión, Yeison Mejía que está arreglando uno trámites de papeleo; además, estamos esperando a ‘Buba’ que está por definirse y Darixon Vuelto que viene el lunes”, expresó Vargas.

“Estamos guardando el cupo del extranjero porque no sabemos si ‘Buba’ va seguir o al menos a mí no me han confirmado nada y veremos si sumamos a alguien ahí”, manifestó.

Al estratega argentino le llena de sensaciones positivas que lleguen jugadores en la zona de ataque porque hace un equipo más competitivo.

“La competencia se hace linda con la llegada de los jugadores en ofesnsiva (Pedro Báez y Darixon Vielto) esto te da la posibilidad de tener más variantes y es mucho mejor cuando hay posibilidades con la experiencia de estos muchachos”.

Héctor Vargas analiza el desempeño de Sub- 20:

Uno de los mejores técnicos de la Liga Nacional dio su punto de vista sobre las actuaciones que dieron los chicos de la selección de Honduras Sub-20.

“Hay que trabajar mucho en las deficiencias, algunas veces la cancha hizo que se sacara ventaja ante ciertos rivales. Me parece a mí que si el árbol no deja ver el bosque ahí nos podemos perder, pero hay un buen tiempo para trabajar y hay que seguir mejorando con estos mismos futbolistas porque sino el mundial no nos va dar mucha satisfacción”, advirtió el técnico de la máquina.

¿Habrá continuidad para los jóvenes que jugaron el Premundial en su equipo?

“Sí, ya los hemos venido trabajando desde el torneo pasado con el plantel. Marco Aceituno le vi cualidades para ser titular, hace goles y tranquilamente puede jugar conmigo”.

“También está Miguel Carrasco, Aarón Zúniga que son buenos jugadores. Está Exon Arzú que yo le tengo mucha confianza. Seguramente le vamos a dar más minutos a estos Sub-20”, cerró.