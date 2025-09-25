Hansi Flick se refiere a triunfo del Barcelona y sorprende con lo que dijo sobre Lamine Yamal

Oviedo, España.- Hansi Flick, técnico del Barcelona, dijo, tras el triunfo de su equipo ante el Real Oviedo que hacer estos buenos partidos sin Lamine Yamal "demuestra el nivel del equipo".

"El Oviedo tiene un buen portero, tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo y Escandell estuvo muy bien. Tras el descanso controlamos más el partido y sí pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos", comentó el preparador culé en la sala de prensa del Carlos Tartiere.