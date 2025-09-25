  1. Inicio
Hansi Flick se refiere a triunfo del Barcelona y sorprende con lo que dijo sobre Lamine Yamal

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, mencionó el tema de no tener a Lamine Yamal y sobre el triunfo sobre el Real Oviedo

  • 25 de septiembre de 2025 a las 17:20
El Barcelona ganó su quinto de los seis partidos que ha dispitado en LaLiga, el otro lo igualó.

 Foto: EFE

Oviedo, España.- Hansi Flick, técnico del Barcelona, dijo, tras el triunfo de su equipo ante el Real Oviedo que hacer estos buenos partidos sin Lamine Yamal "demuestra el nivel del equipo".

"El Oviedo tiene un buen portero, tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo y Escandell estuvo muy bien. Tras el descanso controlamos más el partido y sí pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos", comentó el preparador culé en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona mete presión al Real Madrid previo al clásico

Sobre Lewandowski, autor del 1-2 en el Tartiere, Flick destacó que "es uno de los mejores delanteros que hay" y que lo importante es que "todos los jugadores den el 100% cuando estén sobre el campo".

Bronca de Raphinha, lo que provocó el triunfo del Barcelona y jugador iguala récord de leyenda

"El año pasado Cubarsi y Iñigo Martínez jugaron muchos partidos juntos y ahora tenemos más opciones, todos son centrales de mucho nivel y me alegro por el gol de Araujo", concluyó el entrenador del Barcelona.

El equipo que comanda Hansi Flick ahora se prepara ya que se enfrenta el domingo ante el Real Sociedad.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

