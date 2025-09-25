Bronca de Raphinha, lo que provocó el triunfo del Barcelona y jugador iguala récord de leyenda

Barcelona venció 3-1 de visita al Real Oviedo por la Liga de España. Te mostramos las mejores imágenes que dejó el partido.
Barcelona reaccionó a tiempo y le remontó de visita al Real Oviedo en la sexta jornada de la Liga Española: errorazo de Joan García, goles de Eric García, Robert Lewandowski y Araujo.
Así fue el XI titular de Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Santi Cazorla, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Rondón.
El equipo estelar que mandó Hansi Flick a la cancha: Joan García; Eric García, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; Pedri, Casadó; Raphinha, Olmo, Rashford; Ferrán Torres.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick saludando al del Real Oviedo, el serbio Veljko Paunovic, antes del partido de LaLiga entre el Real Oviedo y el Barcelona.
El partido estaba trabado y en un jugada de ataque de los locales, Joan García salió de su arco, rechazó el balón de mala forma y se le vino la noche a los culés a los 33 minutos.
Este fue el errorazo de Joan García que le dio la ventaja a Real Oviedo en la primera parte y molestaba a los futbolistas culés por el 'blooper' de su portero.
Joan García no podía creer lo que había hecho, ya que si su equipo perdía, iba a ser el máximo señalado de la derrota por el mal rechace y el gol de los locales.
Alberto Reina fue el goleador de Real Oviedo y los futbolistas corrieron a celebrar porque era algo inédito de que fueran arriba en el marcador ante los campeones de LaLiga.
Y con el errorazo de Joan García y la ventaja de Real Oviedo, así se fue el partido al descanso. Hansi Flick tenía trabajo en el medio tiempo para que su equipo pudiera dar vuelta en el marcador.
¿Funcionó la charla de medio tiempo? Pues solo 10 minutos pasaron y Eric García empató el encuentro con un gol que era dudoso, pero el balón por poquito atravesó la línea.
¡Qué momento está viviendo Eric García! El defensor del Barcelona colocó la primera piedra para la remontada de los culés ante Real Oviedo.
Raphinha fue sustituido al minuto 65 y se le vio muy incómodo y molesto en el banquillo de suplentes con Hansi Flick por haberlo sacado y en su lugar entró Robert Lewandowski.
¡Frenkie de Jong iguala a Koeman como segundo jugador holandés con más partidos (264) en la historia del Barça! El '21' del Barcelona es uno de los futbolistas clave para Hansi Flick.
¡¡Efecto inmediato!! Con solo 3 minutos en la cancha, Robert Lewandowski perforó el arco de los locales tras una asistencia espectacular de Frenkie de Jong.
De villano a héroe: Joan García hizo un atajadón en el minuto 76 y evitó el empate de Real Oviedo. El arquero de los culés fue quien cometió el error en el único tanto de los locales.
Para sellar la remontada culé, el capitán Ronald Araújo goleó de cabeza para el 3-1. El verdugo de los locales fue el juego aéreo, ya que dos de los tres goles fueron de cabeza y así cayeron ante los de Flick.
Barcelona escaló a la segunda posición con 16 puntos, quedándose a dos unidades del Real Madrid. Mientras que Real Oviedo está en la decimaoctava plaza con 3 nada más.
Eric garcía vive un momento espectacular en Barcelona, tanto así, que fue elegido como el mejor jugador del partido entre Barcelona y Real Oviedo en la jornada 6.