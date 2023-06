Haddad Maia y Rune se llevan la gloria del gran día de tenis en la Lenglen

“Durante el partido no me he reprochado nada. Lógicamente creo que esta noche cuando me tumbe en la cama las recordaré mucho”, dijo Sorribes, refiriéndose a las cuatro oportunidades que tuvo de ponerse 4-0 en la segunda manga.

A continuación saltaron a la arena Rune y Cerúndolo, dos jóvenes (20 y 24 años) de sangre caliente que prometían alto voltaje. No defraudaron en un partido que se definió en el ‘super tie-break’ tras cuatro horas: 7-6 (7/3), 3-6, 6-4, 1-6 y 6-6 (10-7).

Ambos combinaron grandes golpes pero también periodos sombríos, claros errores y todo tipo de gestos de disconformidad hacia sus ‘boxes’ cuando las cosas no les salían.