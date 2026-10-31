Hackers atacan la web del Corinthians y anuncian falso fichaje de Messi

Río de Janeiro, Brasil.- La página oficial en internet del club brasileño Corinthians fue blanco en la madrugada de este sábado de un ataque de piratas informáticos (hackers), que publicaron un extenso comunicado en el que anunciaron la supuesta contratación del argentino Lionel Messi como principal refuerzo del equipo para 2027. El falso comunicado de uno de los clubes más populares de Brasil detallaba la operación que supuestamente había permitido la contratación del astro argentino, actualmente en el Inter Miami estadounidense, e incluía declaraciones atribuidas al jugador en las que afirmaba estar feliz por la oportunidad de actuar en el fútbol brasileño.

El anuncio, que sorprendió a algunos hinchas del club paulista, fue retirado poco después, cuando los responsables de la página detectaron la invasión y sustituyeron los contenidos por un aviso de que la plataforma estaba en mantenimiento. Los piratas informáticos llegaron a presentar una supuesta operación financiera para justificar la operación, que habría permitido al Corinthians incorporar al capitán de la selección argentina pese al elevado coste de su contratación. El club confirmó posteriormente que había sufrido un ataque cibernético dirigido contra su página oficial y aseguró que su equipo de tecnología de la información consiguió neutralizarlo rápidamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En un comunicado, el Corinthians afirmó que no se habían constatado pérdidas financieras ni vulneración de datos o informaciones pertenecientes a la institución.