Reggi sobre el Olimpia vs Lobos: “No sabía que no perdíamos hace un año”

No sabía que no perdíamos hace un año, no tenía idea y va en base a lo que dije antes: nosotros vamos semana a semana y lo que vaya pasando, si es mejor para nosotros, bienvenida sea. Nosotros estamos acá para lograr el objetivo que es ser campeón, esa es la idea, no estamos con la información de la estadísticas, las cuales están para romperlas, nosotros estamos para romperlas, pero no nos volvemos locos por lograr eso, pero sí volvernos locos para ganar hoy para seguir en la punta.

¿Van por el bicampeonato invicto? Los jugadores mencionaron que Troglio quería el récord

Esto es día a día, uno no tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Más allá de lo que dijo Pedro Troglio, a todos les gusta ir rompiendo esas estadística. Por lo que nosotros demostramos dentro de la cancha, el equipo cuando entra no se acuerda de la estadística. El equipo se entrega al máximo, a lo que dice Pedro y nosotros estamos contentos por eso, los jugadores nos han demostrado tener garra, humildad. Después, si uno queda bicampeón invicto, bienvenido sea. No es fácil, quizá Olimpia lo intenta ver fácil, pero no lo es, tenemos un plantel de leones que lo hacen ver fácil.