Giancarlo Sacaza: "Vamos con esa mentalidad, por el pase a la final"

Tegucigalpa, Honduras. - El joven defensor del Motagua , Giancarlo Sacaza Motiño, ha dejado ver lo que han estado hablando en el interior del equipo azul de cara al juego de vuelta de semifinal ante el Alajuelense.

Uno de estos dos equipos se meterá a la final de la Copa Centroamericana, por lo que Sacaza cree que Motagua no debe de hacer nada 'extraordinario' para lograrlo, simplente hacer lo que han venido demostrando.

ENTREVISTA

Sobre el partido de vuelta ante Alajuelense

Estamos con el grupo bien comprometido. Sabemos la gran responsabilidad que tenemos enfrente, el gran reto que se nos presenta y, sin duda, que es una bendición estar disputando una semifinal de la Copa Centroamericana. Es el fruto del trabajo que se viene haciendo, de la realidad que hemos tenido como equipo en este torneo, y esperamos hacer las cosas bien en este partido que se nos viene.

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¿Qué representa y qué exigencia hay para ustedes después del resultado que se tuvo aquí en casa?

Sí, sabemos que hay personas que pueden ver el vaso medio lleno y otros medio vacío; nosotros lo vemos medio lleno. Fue un resultado muy favorable el hecho de mantener el arco en cero, como les comentaba. Gracias a Dios, venimos trabajando de buena manera para poder mejorar los detalles que nos hicieron falta en el partido anterior. Primero vamos a revertir y mejorar esos detallitos que les menciono en el partido de vuelta.

¿Cómo encarar este partido sabiendo que en el global están cero a cero y en un estadio que será una caldera?

Sí, sabemos que va a ser un partido cerrado, como lo fue aquí en la ida, en Tegucigalpa. Es un gran rival; nosotros también nos venimos preparando de gran manera y, como les digo, sé que va a ser un partido cerrado que puede definirse por pequeños detalles.

Vamos a prepararnos para poder minimizar el margen de error y dar lo mejor de nosotros para conseguir el paso a la siguiente final. Vamos a buscar el partido desde el inicio, porque eso es lo que exige estar en Motagua: estar siempre con esa hambre, ese ADN ganador. Yo sé que lo vamos a demostrar en la cancha en el partido que se viene.

Al ir a la casa del tricampeón, que sabemos que es una caldera, ¿qué argumentos debe mostrar Motagua para poder clasificar a una final?

No tenemos que hacer nada del otro mundo, nada extraordinario, sino seguir haciendo lo que sabemos hacer, lo que venimos haciendo. Solo, como les decía, poder mejorar esos pequeños detalles, esas cosas que nos hacen falta mejorar, y estar más claros tanto en la zona ofensiva como en la defensiva y en el mediocampo. Debemos complementarnos y hacer las cosas de la mejor manera para poder obtener el resultado.

¿Este es el partido más importante de la temporada, considerando que han logrado un hito histórico al llegar a semifinales en esta nueva edición?

Sí, siempre tenemos el pensamiento y la mentalidad positiva. Tratamos de no ser pesimistas, de ver las cosas como les decía: el vaso medio lleno. Vamos con esa mentalidad, con el gane, con el pase a la final, primeramente Dios, y yo sé que lo vamos a lograr, siempre manteniéndonos unidos como la familia que somos y poniendo las cosas en las manos de Dios.

¿Este es el partido más importante de la temporada por el momento para ustedes?

Sí, probablemente, por lo que significa. Hasta ahora es la primera semifinal que tenemos en esta Copa. Sabemos la exigencia, lo que representa y cuál es el objetivo de cada uno de nosotros.

El sueño que tenemos desde que llegamos a este club es poder representar a la institución de gran manera internacionalmente. Ahorita tenemos la oportunidad y, primero Dios, lo vamos a lograr.