Génesis PN vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La Paz, Honduras.- La jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Nacional se cerrará este lunes con un duelo clave en la zona baja de la tabla cuando Génesis PN reciba a Lobos UPNFM en el estadio Roberto Suazo Córdova.

Génesis se ubica en la undécima casilla con 6 puntos y sabe que un triunfo en casa es vital para salir del fondo y tomar oxígeno en la recta intermedia del torneo. El conjunto policial buscará hacer pesar su localía en La Paz para sumar tres puntos que podrían cambiar su panorama.

Lobos UPNFM es noveno con 7 unidades y atraviesa un momento de altibajos. Los dirigidos por Salomón Nazar, vienen de mostrar una buena versión en su último compromiso al derrotar a Platense, un resultado que les devolvió confianza y que ahora intentarán respaldar fuera de casa. Una nueva victoria podría catapultarlos varios puestos en la clasificación.

Sin embargo, el equipo canino viene de sufrir una dolorosa goleada 5-1 ante Motagua, resultado que encendió las alarmas, especialmente por su situación en la tabla acumulada del descenso.

Se espera un partido intenso, con mucha disputa en el mediocampo y dos escuadras urgidas de sumar para alejar fantasmas y tomar impulso en el campeonato.