UPNFM vino desde atrás y terminó venciendo de visita a Génesis PN en La Paz

La Paz, Honduras.- ¡Festín de goles! Los Lobos de la UPNFM y el Génesis PN protagonizaron un electrizante duelo por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Los universitarios se terminaron quedando con los tres puntos en el Estadio Carlos Miranda tras vencer por 2-3 a los dirigidos por el portugués Fernando Mira, entrenador que sigue sin ganar tras su llegada al banquillo del club.

La Manada empezó asomándose a la meta del Génesis PN. Andy Hernández amenazaba en el minuto 7 con una jugada individual: sombrerito y tenía todo para coronarse, pero al momento de definir la mandó muy por encima de la meta local.

La historia empezaba a tomar forma en el Estadio Carlos Miranda, pero en el 13', el partido tuvo que ser suspendido por advertencia de tormenta eléctrica. Tuvieron que pasar 17 minutos y la amenaza de lluvia se fue diluyendo y continuaron las acciones.

El regreso del partido se vino con todo. Desde continuos remates de Félix García para romper el empate, eso sí, sin efectividad fueron protagonistas antes de cumplirse la media hora; la última vino en una serie de rebotes en el área que terminó finalmente en las manos del arquero. Hasta ese entonces, la UPNFM había perdonado y eso le terminó costando caro en la primera parte.

Los cachorros del Génesis PN comenzaron a tomar fuerza. La primera amenaza viene de un tiro libre del brasileño Gabriel Araújo que pasó cerca de la meta de Celio Valladares, quien terminó convirtiéndose en héroe por unos minutos.

Antes, Roberto Moreira tuvo el primero de los universitarios con un cabezazo que sacó en la línea Balanta. Tras esa acción se produjo el show de Celio Valladares en la meta de la "Manada": primero evitando el disparo de William Moncada (39'), en donde literalmente "puso la cara" para mandar la esférica al tiro de esquina.

Solo dos minutos pasaron y otra vez volvió a ser protagonista luego de evitar en dos ocasiones otros remates de Moncada nuevamente. Todo parecía indicar que esa primera parte iba a terminar sin goles, pero lo peor le pasó a la UPNFM y fue la única forma de vencer a Valladares: autogol de Andy Hernández, segundos antes del pitazo para irse al descanso.

Para el segundo tiempo se vino con mayor intensidad. La lluvia de goles comenzó a caer y llegó la remontada por parte de los Lobos de la UPNFM, pero antes los postes tomaban protagonismo: José Raúl García con un cabezazo la mandó al larguero, posteriormente Génesis PN respondió, pero Tejeda tuvo la misma respuesta: el travesaño le jugaba en contra.

La "Manada" no se rindió y en el 62' encontró el empate y vaya forma de hacerlo. José Raúl García recibio un pase retrasado y de primera, no dudo y por suerte no lo hizo, ya que soltó un riflazo para romper las redes del cuadro local: GOLAZO. Era el momento del equipo de Salomón Názar que pudo aumentar la cuenta cuatro minutos después con un centro de Félix García que iba dirigido al ángulo, pero en el rechace, el arquero evitó otro autogol en el partido.

Sin embargo, el guión estaba escrito para los Lobos. Roberto Moreira no perdonó un balón suelto al 68 y lo convirtió en el 1-2 del encuentro. Kilmar Peña, dos minutos más tarde, se unió a la lluvia de goles y con un testarazo al ángulo aumentaba la cuenta para "La Manada".

Cuando todo parecía que iba a culminar en un 1-3 por parte de UPNFM, los locales acortaron distancias con un tanto de cabeza de Carlos Arzú en el 90. UPNFM se terminó quedando con los tres puntos y escala en la tabla de posiciones al cuarto lugar con 16 unidades. Por su parte, el Génesis PN sigue hundido en el noveno puesto del Apertura 2025 con 9 puntos.