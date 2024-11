Araújo revela su estado anímico por suplencia en Olimpia: ¿Qué dijo sobre Demetri Gordon?

5

Olimpia enfrenta al Olancho FC, ¿cómo están los ánimos, se visualizan ganando el primer lugar?

6

Sí, con bastante alegría, trabajo, estamos trabajando para ganar ese primer puesto que es de gran importancia para nosotros.

7

No se ha ganado el puesto de titular, ¿cómo se siente?

8

Estoy feliz, estoy en Olimpia, estoy trabajando, mi familia tiene salud, estoy bien.

9

¿Le ajustará al Olimpia ser campeón ya que les ha costado?

10

Ojalá, nosotros estamos trabajando duro por todo lo que pasó, sabemos la importancia de ese torneo para nosotros, tuve esa ocasión de salir, estamos trabajando para que se logre.

11

¿El jugador cómo sobrelleva esa presión de ser líderes?

12

Nosotros no podemos estar cómodos, tenemos que estar incómodos porque bastantes equipos quieren salir campeones, pero nosotros debemos estar al 100% máximo, este torneo es difícil, hay equipos que se reforzaron para este torneo, pero nosotros estamos trabajando para eso.

13

¿Cómo hacen para motivarse por el hecho de ser el rival a vencer?

14

Me motiva todos los días estar despertando, hace poco falleció un compañero de nosotros que no está con nosotros, es alegría venir a trabajar, a hacer lo que ama, uno ya no puede más, trabajar con alegría y eso que hace grande al Olimpia.

15

¿Qué tan importante fueron estos 15 días para el club por el parón FIFA?

16

Seguimos trabajando duro, tuvimos dos días para estar con la familia, volvimos para trabajar, sabemos que no podemos bajar, es un torneo difícil para nosotros.

17

Olimpia enfrenta al Olancho que se hace cómodo en Tegucigalpa

18

Olancho tiene un gran equipo, fueron a la final contra nosotros, sabemos la calidad de sus jugadores, Alex está lesionado, pero tiene otros jugadores de extrema importancia, nosotros tenemos que estar 100%, es clave, si ganamos seguimos punteros de la tabla, vamos a seguir para lograrlo.

19

¿En qué nivel se siente?

20

Cuando no se juega a veces cuesta un poco estar bien, este torneo no se jugó muchos juegos, pero sigo con la mente en Olimpia, pero a veces toca estar en la banca.