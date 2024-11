Romell Quioto vuelve a dejar un mensaje tras veto en la Selección de Honduras

6

“Ya no le reclamo a nadie ni me desgasto con aquello que solo me resta, dejo que se vaya lo que se tenga que ir y no insisto donde no vea interés. Aprendí a quererme a base de caídas y decepciones”, acotó.

Finalmente dijo: “He ganado batallas internas que alguna vez me destruyeron y eso nadie lo verá. Por eso me felicito y valoro lo que tengo ahora, porque no todo es tan fácil y detrás de mí hay mucho esfuerzo y obstáculos que tuve que superar”.

Romell Quioto no es llamado desde noviembre de 2023 y ya Reinaldo Rueda dejó entrever que no lo volverá a convocar por no atender una convocatoria en tiempo y forma.

El hondureño se encuentra en su segunda campaña en Arabia luego de caerse su fichaje con el Tractor SC de la primera división de Irán.