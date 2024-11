Juan Carlos Obregón se pronuncia luego de lo sucedido en Toluca, ¿volverá a la Selección?

3

El mismo Reinaldo Rueda reconoció que el cambio de Obregón no generó el impacto que esperaba y hasta periodistas mexicanos se burlaron de la decisión del técnico.

Mediante su cuenta de Instagram, Obregón compartió una foto en el Estadio Nemesio Diez y mencionó que seguirá intentándolo.

“La presión es un privilegio y pocos son los elegidos. A veces las cosas no salen como uno quisiera o planea por diferentes factores o circunstancias, pero hay que tener el valor de intentarlo. No es primera vez que me tropiezo y ni será la última”, dijo.