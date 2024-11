Narradores mexicanos se ríen de Juan Carlos Obregón en el México vs Honduras

Los narradores de Azteca Deportes, Christian Martinoli, Luis García Posti y otros en compañía no pudieron contener las risas y burlas en el segundo tiempo del México vs Honduras con el ingreso de Obregón, quien sustituyó a Luis Palma.

”Honduras está jugando con un hombre menos. Obregón no existe. Desde que entró al segundo tiempo, no toca la pelota, no corre para adelante, no hace nada defensivamente. Está completamente perdido”, expresó Martinoli mientras sus compañeros en cabina se reían.

Obregón, quien es delantero del Charlotte en la USL -tercera división de fútbol en Estados Unidos-, ingresó a la cancha en el inicio de la segunda mitad del juego, pero en el minuto 59 se acercó a la zona del cuerpo técnico porque necesitaba oxígeno debido al agotamiento que le causaba la altura del estadio.

Seguidamente, Martinoli se cuestionó el porqué el director técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, decidió cambiar a Palma por Obregón. “Lo de Obregón es hasta preocupante”, añadió.

“Está clarísimo que no está para el partido. Me parece que Rueda incluso va a tener que sacarlo, no te va a ayudar en nada”, señaló Martinoli, a lo que sus compañeros también concordaron.