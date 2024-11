Carlos Pavón da consejo sobre el tema Romell Quioto y opina de Juan Carlos Obregón

”Me parece que Quioto se equivocó. Rueda tiene diálogo, que Quioto no esté en la selección es porque no ha habido diálogo. No hay necesidad de disculpas, sino diálogo entre el jugador y el entrenador, hay que ser conscientes de las situaciones que hacen los jugadores”, dijo.

“Quioto es un extraordinario jugador, todo el mundo lo sabe, es un jugador que cuando está el cien por ciento es él y 10 más, cuando él quiere, pero me parece que Quioto no quiere porque es para que sea el capitán de la Selección de Honduras; es para que fuera el líder de la Selección y no quiere serlo”.

Pavón agregó que “cuando ibas a selección era lo más hermoso que le pasaba a un futbolista. En nuestro tiempo y un mes antes de la convocatoria uno ya quería estar en la selección. Hay tiempo para todo en la vida, pero tu carrera y selección tienes que respetarla. No me consta lo que pasó, pero es lo que pasó. Me parece que falta diálogo entre ellos dos ”.

“Una de las cosas que siempre he dicho, a pesar que he dirigido poco, es que yo no regalo mi trabajo, el hecho que no te valoren lo que eres es una falta de respeto. Que uno no se deje mangonear, no; yo no añoro ir a la Federación, quiero seguir mi carrera como entrenador. No me quita el sueño estar en la Federación”.

Continuó aseverando que “yo tengo la ilusión de trabajar como entrenador, que te den un buen proyecto donde uno lo visualice ese proyecto. Si me dan un buen proyecto lo voy a analizar muy bien y espero tener la oportunidad nuevamente porque quedé con esa espina”.

Finalmente señaló que “yo veo fútbol de todos lados y para mí es un aprendizaje para cuando ya me toque volver que ojalá sea pronto; me han llamado equipos de segunda división, pero se me complica por mi trabajo. Tuve pláticas antes que llegara el tico (Jeaustin Campos) a Real España”.