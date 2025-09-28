Otros dos futbolistas rescinden contrato con el CD Choloma en pleno torneo Apertura 2025

Choloma, Honduras.- ¡Dos bajas en Choloma! El Club Deportivo Choloma informó de manera oficial la desvinculación de dos de sus futbolistas que ficharon por el conjunto maquilero en el torneo Apertura 2025. Se trata del volante Mario Roberto Martínez y el atacante Luis Contreras.

EL HERALDO conoció que la baja de Mario Martínez se debe a un problema de salud y es por ello que decidió apartarse de la entidad cholomeña por el resto de la segunda vuelta del balompié catracho.

Martínez, mediocampista de amplia trayectoria en el fútbol hondureño, se incorporó a Choloma aportando experiencia y calidad en la zona de creación, mientras que Contreras, referente ofensiva, destacó por su disciplina y liderazgo dentro del campo de juego.

La institución expresó su más profundo agradecimiento a ambos futbolistas por el esfuerzo, compromiso y profesionalismo que mostraron mientras defendieron los colores del club, destacando el aporte significativo que brindaron durante su paso por el equipo.

“El Club Deportivo Choloma desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto en lo deportivo como en lo personal”, señala el comunicado, reflejando el respeto y la gratitud hacia los ahora exjugadores.

Con esta baja doble, el cuerpo técnico y la dirigencia deberán replantear la estrategia de cara a los próximos compromisos, ya que se trata de dos elementos con peso específico dentro del plantel. La salida de ambos abre también la posibilidad a otros futbolistas de la plantilla.

Cabe destacar que hace unas semanas Selvin "Pibe" Guevara también salió de la institución maquilera tras sufrir un intento de secuestro que lo obligó a salir del país.

El Club Deportivo Choloma marcha en la penúltima posición del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Victoria es último en la clasificación, suma cuatro puntos, pero ayer logró una unidad tras empatar 1-1 ante Marathón.