Barcelona recibe terrible noticia: Hansi Flick no se lo esperaba

El FC Barcelona se vio sorprendido luego del entrenamiento de este día y ahora Hansi Flick se le suma otro problema

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 13:39
El FC Barcelona se juega el pase a siguiente ronda de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El centrocampista Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, producida durante el entrenamiento de este jueves del Barcelona, por lo que estará entre cinco y seis semanas de baja, según ha confirmado el club azulgrana.

La lesión del internacional neerlandés, uno de los titulares del equipo de Hansi Flick, se produce en la recta decisiva de la temporada y le hará perder un mínimo de siete partidos, entre ellos la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y los octavos de final de la Liga de Campeones.

Así, De Jong se perderá los duelos frente al Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo en LaLiga, así como el encuentro ante el Atlético de Madrid en la Copa y seguramente el duelo ante los de Diego Pablo Simeone en LaLiga.

Tampoco estará disponible para el duelo de octavos de final de la liga de Campeones, que el Barça afrontará ante Newcastle o PSG (10-11 marzo; 17-18 marzo), en función del sorteo de emparejamientos de este viernes.

Con la baja de De Jong, Flick pierde a uno de sus jugadores titulares, el apoyo de Pedri González en la creación. Con el canario ya recuperado, el técnico alemán tendrá que confiar en Marc Bernal, Eric Garcia o Marc Casadó en el doble pivote.

Al margen del neerlandés, el Barça tiene también las bajas de Pablo Paez Gavira 'Gavi', en la recta final de su recuperación, y de Andreas Christensen.

Se trata del segundo problema físico que Frenkie de Jong sufre este curso, que ya se lesionó con su selección el pasado septiembre por un problema muscular en la pierna derecha.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

