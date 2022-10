Francisco Martínez espera jugar en el derbi sampedrano contra Real España: “Estamos en casa, con nuestra gente”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- A pocas horas del derbi sampedrano entre Marathón - Real España, Francisco Martínez, volante verdolaga, palpitó el crucial partido en el que espera un triunfo de su equipo en el Yankel Rosenthal.

El ex jugador de Pumas de la Liga de Ascenso atendió a Diario Diez, donde reveló si le gustaría anotarle a la máquina, club al que enfrentó en su estreno en el fútbol de la Liga Nacional.

Además, Paco Martínez mencionó que está listo para encarar un nuevo derbi sampedrano, pero esta vez, en casa del CD Marathón.

¿Cuáles son las sensaciones previo al duelo ante Real España?

Hemos trabajado en el transcurso de la semana para este clásico. Estamos compactos y sólidos en los futbolístico.

A su criterio, ¿cómo ha evolucionado futbolísticamente?

He venido de menos más. Los compañeros me han brindado confianza. Incluso, en el partido del miércoles que salí de titular, si el profesor me dio la confianza, por qué no tenerla conmigo mismo.

¿Cuál es la opinión del entrenador y el cuerpo técnico en cuanto a su evolución?

Contento por lo que he venido haciendo dentro de la cancha. Siempre tenemos que mejorar algunas cosas, pero para eso trabajamos en el transcurso de la semana.

¿Cuál es la diferencia del Paco Ramírez del primer clásico al que se va a jugar el domingo?

La diferencia es que ahora tengo más confianza dentro del terreno de juego con los compañeros.

¿Le gustaría anotar en este derbi sampedrano?

Uno siempre quiere anotar, pero primero hay que hacer lo que le pide el profesor a uno. Después, lo demás se va agregando.

¿Ve un clásico complicado ante Real España?

Estamos en casa, con nuestra gente y debemos sacarle provecho.

¿Cómo se afronta un clásico entre Marathón - Real España?

Con alma, vida y corazón.

¿Se puede ganar este partido?

Estamos en nuestra casa, nos estamos jugando los primeros lugares en la tabla de posiciones, la liguilla. Entonces, tenemos que ganar.

