Espinel elogia a los juveniles de Olimpia y lanza dura reflexión por la eliminación de Honduras Sub-20

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia comenzó con el pie derecho el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras tras vencer 2-1 a los Lobos de la UPNFM, con un doblete del juvenil Jeremy Rodríguez. Eduardo Espinel valoró el desempeño de su dirigido y aseguró en conferencia de prensa que no le sorprende el rendimiento de los jóvenes, ya que la labor que realizan semana a semana es la que da frutos.

Por otro lado, el estratega uruguayo no se guardó nada al abordar la eliminación de la Selección Sub-20 de Honduras, que se quedó sin boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Espinel le quitó peso a la figura del técnico Orlando López como único culpable, señaló las falencias dirigenciales en la Bicolor y les envió un claro mensaje a los responsables.

Conferencia de Eduardo Espinel

Sabiendo que Olimpia está compitiendo tanto en la Copa como en la Liga, no es fácil. ¿Cuál es su valoración de los juveniles? Nadie mejor que usted para darnos detalles del rendimiento de Jeremy o Cortés, por ejemplo, y del funcionamiento del equipo. ¿Era lo que esperaba de acuerdo a lo planificado? Primero que nada agradecido con Dios por regalarnos esta victoria y poder disputar este partido. En cuanto a la valoración de los chicos, creo que hicieron un trabajo correcto. Jeremy tuvo la fortuna y la virtud de poder anotar, además de hacer un esfuerzo táctico que a veces el público no percibe, pero que es muy importante tanto con balón como sin él. Es un jugador joven y a veces puede cometer errores, pero en líneas generales hizo un buen trabajo. En cuanto a Jeremy, ya venía sumando algunos minutos. Independientemente del resultado, la valoración pasa por ver si se aplicó lo que se preparó durante la semana, y creo que así fue. Lo intentaron y lo ejecutaron de muy buena manera. El partido se dio más o menos como lo habíamos planificado. Sabíamos que enfrentábamos a un rival con jugadores de mucha experiencia, de hecho, la alineación titular de ellos tenía más recorrido que la nuestra, al menos en el centro del campo, por lo que las primeras jugadas iban a ser fundamentales para la confianza de los jóvenes. Además, era la primera vez que estos once futbolistas jugaban juntos desde el arranque. Hicimos un gran trabajo táctico. La intención era cederle la iniciativa a UPN; sabíamos que iban a tener la pelota, pero como siempre digo, la estadística de posesión solo importa si logras hacer daño con ella. Tácticamente dominamos el juego sin el balón y tuvimos más de una ocasión para ampliar el marcador, aunque nos faltó ajustar en ese último pase." Profe, hoy mandó al ruedo a siete muchachos jóvenes. ¿Fue pensando en dar descanso de cara a la Copa Centroamericana, o le trastocó los planes que el partido se reprogramara de ayer para hoy por otro evento? ¿O ya estaba planificado así? Es una combinación de ambas cosas. Por un lado, la planificación consideraba graduar las cargas y cuidar a algunos futbolistas para el torneo internacional. Sin embargo, si hubiéramos jugado ayer, creo que algún otro titular del próximo miércoles habría iniciado hoy para sumar minutos y no perder ritmo. Conversando con el cuerpo técnico, decidimos no arriesgar a ciertos jugadores. Un día más de descanso marca la diferencia; no es lo mismo tener ese margen que no tenerlo. Hay futbolistas que lo toleran bien y otros que no. En esa estrategia, que a veces sale bien y a veces mal, entendíamos que debíamos alinear al equipo que entró hoy para que el resto llegue limpio en el aspecto físico y mental. Esto no pasa solo por el partido del miércoles, sino por la logística del viaje. No jugamos en Ciudad de Panamá; tras llegar por la mañana, nos espera un trayecto por tierra de entre dos y cuatro horas, por lo que arribaremos de noche al hotel y no sabemos si podremos reconocer el campo. Por todo ese desgaste, preferimos no darles minutos hoy a algunos futbolistas."