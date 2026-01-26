Erick Puerto revela por qué no fichó por equipo en el extranjero y adelanta futuro en Platense

Puerto Cortés, Honduras.- Platense debutó en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras con un empate 1-1 frente al Victoria en el estadio Morazán y las mirabas estaban sobre Erick "Yío" Puerto.
El delantero, que viene de marcar 17 goles en el pasado Apertura, fue la sensación en el ataque y se le abrieron las puertas en diferentes equipos.
Comunicaciones de Guatemala y Ventura County FC de MLS Next Pro fueron los dos clubes donde más se vinculó al atacante de 24 años y el Tiburón no pudo concretar nada hasta los momentos.
"Yío" Puerto jugó todo el segundo tiempo ante Victoria y al finalizar el encuentro se refirió a las opciones que se le presentaron, donde dio su punto de vista. Y ya no puede jugar con otro club de Honduras en el torneo Clausura.
"Dándole gracias a Dios por por volver a iniciar, por un partido más. Creo que tuvimos un poquito ahí las, tuvieron un poquito más de suerte ellos en algunos balones y nosotros no supimos aprovecharla. Ahí tuvimos unas para concretar, pero seguimos trabajando y pues esto apenas comienza", dijo a TVC.
Y sobre la posibilidad de irse al extranjero, sentenció: "No, con Platense, todo bien, sigo con ellos, nada concreto, solo fueron rumores y pues me toca seguir trabajando con ellos".