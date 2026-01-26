  1. Inicio
Erick Puerto revela por qué no fichó por equipo en el extranjero y adelanta futuro en Platense

Comunicaciones de Guatemala y Ventura County FC de MLS Next Pro fueron los dos clubes donde más se vinculó al atacante de 24 años

El atacante tuvo minutos ayer en el debut de Platense en el Clausura 2026 ante Victoria.

Foto: Platense.

Puerto Cortés, Honduras.- Platense debutó en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras con un empate 1-1 frente al Victoria en el estadio Morazán y las mirabas estaban sobre Erick "Yío" Puerto.

El delantero, que viene de marcar 17 goles en el pasado Apertura, fue la sensación en el ataque y se le abrieron las puertas en diferentes equipos.

Comunicaciones de Guatemala y Ventura County FC de MLS Next Pro fueron los dos clubes donde más se vinculó al atacante de 24 años y el Tiburón no pudo concretar nada hasta los momentos.

"Yío" Puerto jugó todo el segundo tiempo ante Victoria y al finalizar el encuentro se refirió a las opciones que se le presentaron, donde dio su punto de vista. Y ya no puede jugar con otro club de Honduras en el torneo Clausura.

"Dándole gracias a Dios por por volver a iniciar, por un partido más. Creo que tuvimos un poquito ahí las, tuvieron un poquito más de suerte ellos en algunos balones y nosotros no supimos aprovecharla. Ahí tuvimos unas para concretar, pero seguimos trabajando y pues esto apenas comienza", dijo a TVC.

Y sobre la posibilidad de irse al extranjero, sentenció: "No, con Platense, todo bien, sigo con ellos, nada concreto, solo fueron rumores y pues me toca seguir trabajando con ellos".

