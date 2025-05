Erick Peña, el zurdo que busca el ascenso a Liga Nacional con la dirección técnica de su hermano

Aunque el jugador de 28 años ha pasado por varios equipos y ha estado ya en el máximo circuito con distintos clubes, este presente es muy particular por ser dirigido por su hermano.

"¡Wow!, ¿qué te puedo decir? Es muy bonito. Es mi hermano mayor, estoy muy agradecido con Dios por haber compartido ya con él como jugador y ahorita como técnico. Créanme que lo estoy disfrutando mucho. Le agradezco a Dios por esto y que Dios nos dé la bonita oportunidad de hacer historia", confesó.

El exjugador de Real España reconoce que los regaños de Marlon hacia él en las Panteras tienen un tinte particular. "Son como más especiales. Me ha servido de mucho en lo personal y en lo futbolístico. No es porque sea mi hermano, pero es una calidad de persona y lo hemos aceptado muy bien en el grupo. A mí me da mucha satisfacción y alegría", expuso.