Eric Puerto sobre Molina: "Transmite confianza, olvidemos lo pasado y un nuevo proceso"

Segovia, España .- Cada vez queda menos para el debut de José Francisco Molina en la Selección de Honduras . El martes, la Bicolor enfrenta a Perú, y este sábado tuvo una nueva sesión de entrenamiento en España.

Erick Puerto fue el encargado de dar declaraciones para compartir las sensaciones que se viven dentro de la escuadra catracha.

Puerto es uno de los jugadores que más ha pedido la afición y espera tener minutos ante Perú en el estadio Municipal de Butarque. Esto fue lo que dijo el delantero de Platense y otros medios de comunicación en la Madre Patria.

Declaraciones:

¿Cómo te has sentido en esta semana de trabajo al mando del profe Molina?

Me he sentido muy bien, más dinámico, versátil, demuestro un poco más mi fortaleza, la movilidad. Gracias a Dios, ahí vamos día a día.

La afición te pide mucho para la selección ¿Qué piensas de eso?

"Muy agradecido, la verdad, con con Dios porque se me dio una nueva oportunidad con el nuevo cuerpo técnico. La gente ha estado ahí pidiéndome, que se me dé el chance y gracias a Dios he venido trabajando para ello. En el proceso anterior pues no se me dio y aprendí mucho, la verdad, lo que es el ámbito en la selección, no es lo mismo que en el club".

Y agregó: "Eh, son otras normas, otro ambiente, otros compañeros y he aprendido a desenvolverme bien con ellos y la verdad me siento bien, me siento tranquilo, he trabajado para la oportunidad cuando se me brinde y primeramente Dios pues con el profe sé que se me va a dar".

¿Sientes presión de estar en la H?

"Pues a lo que me traen es a cumplir mi rol de delantero, que es hacer la función del gol y hacer asistir como como funcionalmente lo logro hacer y a lo que me el míster me pide".

¿Qué te ha parecido la metodología europea de José Francisco Molina?

"En todos los sentidos, el trabajo en cancha, hemos visto entrenamiento, diferencia con lo que decías el tema de la pelota y la convivencia con ellos, el trato

¿cómo es con ustedes? ¿Cómo has aceptado y cómo has vivido estos días con con ellos aquí en España?

Sí, me gusta, es más con pelota, se trabaja más al jugador, la mentalidad del jugador. Me gusta y sé que lo estoy aprendiendo demasiado bien. Voy trabajando paso a paso, día a día con él y sé que lo haré de la mejor manera".

¿Qué mensaje les transmite José Molina?

"El profe siempre transmite confianza, positivismo, que disfrutemos, que olvidemos lo que ha pasado, que este es un nuevo proceso, que esto apenas comienza, que esto va a ser mejor y que cada día vamos a ir tomando de la mejor manera".