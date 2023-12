Ramiro Rocca al descubierto: Su salida de Real España y sus ofertas

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Ramiro Iván Rocca se ganó el corazón de los aficionados del Real España a base de goles y grandes actuaciones en la Liga Nacional de Honduras. Dos años y nueve meses le bastaron para inflar las redes 64 veces con la camisa aurinegra y convertirse en el tercer máximo goleador en la historia del club. Sin embargo, esos números no se moverán más, pues el argentino, ya es historia en los catedráticos y este lunes en horas de la mañana tomó un avión para regresar a su natal, Hugues, Argentina, con el entusiasmo de reunirse con su familia y con un profundo agradecimiento a su último equipo.

Diario El Heraldo sostuvo una entrevista exclusiva con el killer argentino previo a su viaje y explicó cómo se dio su salida del equipo, algo que no lo sorprendió, además reveló porque Real España no pudo carburar, a pesar de tener un buen plantel.

“Es complicado con tres entrenadores distintos, pero los jugadores también fuimos responsables. Ahora ya está quedó todo atrás y les deseó lo mejor”, expuso el sudamericano.El ariete de 35 años habló de las ofertas y no descarta volver al país ¿hubo actos de indisciplina en el club?

Entrevista con Ramiro Rocca

¿Te vas con sentimientos encontrados porque son tus últimas horas en San Pedro Sula?

Ahora me voy para mi casa a descansar unos días y esperar lo que va a suceder, pero voy con un poco de lamento, porque pueden ser mis últimos momentos aquí. La pasé muy bien, dejo mucha gente querida y estoy muy agradecido. ¿No te pudo retener Real España? o ¿qué fue lo que pasó? Hace unos días me comunicó mi representante que Elías Burbara había hablado con él y le dijo que cuerpo técnico había notificado que ya no iban a contar con mis servicios, así que tranquilo, a esperar lo que viene.

¿Te sorprendió? No, son cosas que pasan en el fútbol, pero yo era empleado del club y la decisión la tomaron ellos. ¿Qué representó para ti jugar en Real España todos estos años?

Mucho porque siempre trate de hacer lo mejor dentro y fuera de la cancha, me esforcé al máximo, siempre traté de defender al club, a mis compañeros y a la afición. A todos les tengo un cariño muy grande. Real España tiene futbolistas muy competitivos, pero no pudo carburar ¿qué pasó? Son momentos del fútbol que no se pueden concretar. Tuvimos tres entrenadores en un torneo y no es fácil adaptarse a tantos esquemas o ideas de diferentes técnicos. Nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor, pero no se pudo.

¿No se pudieron adaptar a eso? Claro. Es complicado con tres entrenadores distintos, pero los jugadores también fuimos responsables. Ahora ya está quedó todo atrás y les deseó lo mejor. ¿Por qué en Real España cambian tanto de técnico y al final pocos jugadores y los resultados son los mismos? Porque es más fácil cambiar a los entrenadores que cambiar a 20 jugadores. Es así en los equipos que no andan bien. Siempre van a aguantar a los jugadores. ¿Te vas debiéndole algo a Real España? No. Siempre di lo máximo y por eso la afición del Real España me mostró su cariño. Los voy a llevar en mi corazón siempre. Eres el tercer máximo goleador en la historia de la Máquina ¿Le dejas la vara alta a los que pueden llegar? Fue muy lindo alcanzar esa cantidad de goles en tan poco tiempo y es una lástima que no lo pudimos sellar con un campeonato porque es lo más deseaba, pero seguramente la gente que venga lo va a hacer de gran manera porque al Real España deben llegar grandes jugadores.

A pesar de que eres un goleador con grandes números no lo has traducido con un campeonato, ¿te presiona eso? Estoy tranquilo. No me presiono con eso ni con nada. En un equipo juegan 20 jugadores y nosotros nos quedamos en la puerta. Aquí perdimos contra grandes clubes y me quedo con esa espina. Tu eras uno de los líderes en el equipo por eso te pregunto ¿Qué tanto puede influir los factores externos dentro del rendimiento del equipo? Yo era uno de los jugadores más grandes del plantel, uno de los referentes, y por eso debía tomar acciones en beneficio de mis compañeros y por ahí se desgastaron algunas situaciones, pero ya no me interesa. Yo estoy muy tranquilo y agradecido con las muestras de cariño de la gente. ¿Viviste presionado este torneo? Estuve incómodo porque no sacábamos los resultados que queríamos, a nadie le gusta perder y más en un club grande donde tenés presión constantemente. Lo que pienso es que Real España se va a levantar como ha pasado siempre. ¿Había enemistades entre los jugadores? Con nosotros no pasaba. Hay momentos que cuando las cosas no salen el ambiente no es bueno, pero ya a la magnitud de enemistades, nada que ver.

¿Tú tomabas la batuta cuando se presentaban caos de indisciplina en el club? Sí, pero tranquilo siempre se hablaba. Nunca de sobrepasó un caso de esos. Se hablaba y se solucionaba. ¿Cómo va el tema de las ofertas? Por el momento no hay nada concreto. Todo es rumores. Me voy a mi casa a comer asados y a pasarla bien. ¿Es cierto que Olimpia está interesado en vos? A mí no me ha llegado nada. Yo esto desempleado, así que puedo escuchar ofertas. ¿Crees que estos son tus últimos momentos en Honduras? Es que no sé qué puede pasar porque yo en lo físico me siento muy bien. Me siento en plenitud para jugar unos dos años más. Estoy a disposición a ver que sale. Yo tengo que trabajar y no le cierro las puertas a nadie. ¿Quieres volver a Municipal? Municipal es un club grande y gracias a Dios a todos los equipos donde he ido me han salido bien las cosas en lo personal y en lo grupal. A cualquier jugador le gustaría estar en Municipal. ¿Qué vas a hacer en Hugues ahora que llegues? Juntarme con mi familia, comer asados, juntarme con mis amigos y más que nada déjame hacer público el cariño que le tengo a la gente de Real España. No me esperaba tanto cariño por parte de ellos. Les deseo lo mejor a cada uno de ellos