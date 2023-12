Troglio da buena noticia, critica formato de Liga y lo que dijo sobre fichaje de Najar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio y el Olimpia se están preparando al cien por ciento para lo que serán las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional. El fin de semana van a conocer su rival y Pedro Troglio afirma que no se van a confiar, pues llega la etapa más importante, subrayando que el récord no servirá de nada si no se logra el título. El entrenador argentino también aclaró el tema de la lesión de Jorge Álvarez y hasta dio su punto de vista sobre la llegada del VAR a la Liga Nacional.

Jugadores lesionados

No tenemos ninguno, salvo uno de la prensa que dijo que teníamos a Jorge Álvarez fuera de todo, pero está bien, si nada cambia ahí va a estar el día miércoles jugando la semifinal. Esperamos tener una continuidad de entrenamientos buenos, que estén todos bien y lógico, ganar para poder estar en la gran final. ¿Cómo cambia el ritmo de trabajo al llegar a esta instancia? El campeonato no está armado bien, cuando un equipo le saca 28 puntos al sexto no es normal que después vaya a recibir un ida y vuelta, titubear e irte y sin tener una chance más.

En Costa Rica son cuatro los que clasifican nada más y el primero tiene una supuesta segunda final, eso sería lo más normal, por eso no le doy tanta importancia a los números, le doy más importancia a estos cuatro partidos y llegar a la final que todos los que hemos jugado. Aquí no te puedes levantar mal, porque si te levantas mal te quedas afuera. Son más importantes en este estilo de campeonato los últimos cuatro partidos que los 18 anteriores.

Desventaja parar por el repechaje

Desventaja descansar no, porque uno descansa un montón de veces y hemos salido campeón igual y a mí me viene bien para trabajar. Hemos tenido que jugar e igual hemos salido campeón. Es solo que no es normal que juegues 18 fechas, saques 48 puntos y después en cuatro jornadas vuelve todo a la normalidad, en paridad y creo que no puede ser así, el primero no solo debe tener una ventaja deportiva en una semifinal, sino que también tendría que tener una eventual segunda final, eso me parece lo más normal, entonces para qué juegas 18 fechas, no tiene sentido. Todos los récords son bárbaros, pero si no sales campeón los récords no sirven para nada. Récord es salir campeón, los otros son solo números. Queremos estar bien despiertos en estos partidos para no llevarnos alguna sorpresa.

El regreso de Diego Vázquez

De Diego Vázquez no tengo nada para decir, cuando Nazar fue a Marathón ni me preguntaron, ni cuando Vargas fue al Vida ni cuando el Primi fue a Lobos, no me preguntaron. Pero bien, viene un técnico que es muy bueno y que lógicamente me tocará enfrentarlo, no tengo mucho para decir, no hay ninguna disputa ni nada, yo me aboco a lo mío y Motagua a lo de ellos.

Sobre el posible rival en semifinales

Hay que esperar al domingo, Motagua sacó un buen resultado, ir 2-1 con 10, es difícil, sacó un resultado muy útil, pero no se puede dormir porque el fútbol no hay nada cerrado. Los conocemos bien a los tres rivales que nos puede tocar. Posible llegada de Andy Najar

Lógico que es bienvenido, ya hemos hablado con Andy y ahora bueno, está la otra parte de hablar el club con él y de llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades de cada uno, sabemos que viene de una liga económicamente muy fuerte, entonces lógico que acá tendría que adaptarse a la realidad del club. Jorge Álvarez, salir al extranjero Creo que no solo Jorge, aquí hay muchos que tienen posibilidades de salir, el mismo Pinto, Edwin Rodríguez, Julián, jugadores jóvenes que han aparecido y que están en su esplendor. Hay que esperar, ojalá se dé, claro que para un técnico no es bueno, no es lo ideal, pero Olimpia tiene que ser un club vendedor. El VAR en Honduras Para mí el VAR es muy bueno, por ejemplo, a nosotros no nos cobran ningún penal, el de Carlos Pineda el otro día era penal, se lo cobran afuera del área, si hubiera VAR fuera penal. El VAR es bueno para las cosas puntuales, lógico que a veces falla, pero es una buena arma para los árbitros. Una Liga con 12 equipos Lo de una liga con 12 equipos, dependerá de si agregues equipos, también agregues buenas estructuras, que tengan la posibilidad de brindar una liga que se pueda vender afuera. Si vas a vender una liga y nos tocó una cancha que no está en buenas condiciones, que no tiene tribunas, no es un buen producto para vender. Hay muchas cosas, los campos de juego, eso es vital, si quieres mejorar el fútbol hondureño hay que empezar desde abajo, desde las formativas, para que los chicos ya vengan con la cultura técnica. Jugadores nacionalizados en la Selección de Honduras Yo creo que pueden jugar, no tienen que ponerse mal, en todos lados hay nacionalizados, hay jugadores que están hace seis o siete años acá y que ya son prácticamente hondureños, viven acá, están con sus familias aquí, entonces cuál es el problema que vos le des la posibilidad de nacionalizarlo, no tiene nada de malo. Después me dirán, ‘no va a defender con orgullo’. Sí, va a defender con orgullo, va a dejar el alma. Cuando vas a convocar vas a convocar a los buenos y si son buenos por qué no los vas a nacionalizar y que jueguen. Si vas al Mundial qué importa, si hay cinco argentinos, cuatro brasileños y 10 hondureños, vamos todos al Mundial y estamos todos felices, eso es así.

