“De primeras yo venía listo para demostrar, tenía mucho interés desde antes, pero cuando firmé más que todo sentí orgullo y un alivio porque venía trabajando bastantes años para estar listo para este momento, pero sí fue un alivio personal porque (suspira)ya no estoy estresado, ahora me puedo enfocar solo en fútbol y nada fuera, entonces que la verdad estoy muy feliz por eso”, manifestó el nuevo jugador del Motagua.

El nuevo guardián de la portería del Ciclón también tuvo unas palabras a la afición motagüense luego del recibimiento que ha tenido y asegurando que dará el 100% a la hora de vestir la camiseta del campeón nacional.

“Agradecerles por el apoyo porque sin ellos no hay fútbol, no hay mucho drama y lo que hace el fútbol es el drama, es bonito los nervios, la presión, los aficionados que los quiero bastante por como me han recibido, es incondicional el apoyo, entonces estoy feliz con ello. Espero que disfruten esta temporada, que sigan apoyando al Ciclón, que me sigan apoyando a mí también, yo sé que van a haber altos y bajos pero vamos a salir adelante y deben saber que voy a dar el 100% de mí”, culminó.

