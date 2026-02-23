Caída de El Mencho
Frente frío
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Motociclistas retan a patrulla policial
Jóvenes motociclistas retan y burlan a una patrulla policial al evadir ser detenidos
Cortesía
seguir +
Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 08:42
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Motociclistas retan a patrulla policial
Cortesía
Videos sucesos
En video quedó captado brutal impacto por imprudencia de conductor en El Progreso
Cortesía
Videos sucesos
Guardia de seguridad es enviado a la cárcel por crimen en el bulevar Morazán
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Joven que visitaba a su novia es asesinado tras misteriosa llamada en la capital
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Policía fallecido en enfrentamiento es despedido con camisa del Olimpia
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Wilmer Adaly Ávila, líder de “El Wilmer”, no murió en enfrentamiento de La Masica, sigue prófugo
Franklin Muñóz
Videos sucesos
Hermana de Edwin Aguilar aclara que su hermano, muerto en La Masica, era albañil, no delincuente
Franklin Muñóz
Videos sucesos
Con honores despiden a Jefry López, agente policial fallecido en enfrentamiento en La Masica, Atlántida
Franklin Muñóz
Videos sucesos
Amigos de víctimas son señalados por doble crimen en Yoro tras reportar el caso al 911
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Así ocurrió el caso del guardia que mató a un motociclista y luego se marchó
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Dictan 24 años de prisión por crimen contra menor en Honduras
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Autoridades amplían detalles sobre crimen de ganadero en Olancho
Rodiney Cerrato