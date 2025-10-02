EN VIVO selección de tiktokers de Honduras vs tiktokers de Guatemala

San Miguel Petapa, Guatemala.- Este jueves la selección de tiktokers de Honduras se enfrentará al equipo de creadores de contenido de Guatemala en el estadio Cobar en el municipio de San Miguel Petapa. El encuentro iniciará las 8:00 p.m, siendo este el quinto partido que disputan "La Baleada Mecánica" desde su primer juego internacional contra El Salvador.

Supremo, Shin Fujiyama, Loncho, Barbarito y otros más darán su mejor esfuerzo en la cancha para sumar una victoria más a su historial y brindar un entretenido show a sus seguidores. Siga EN VIVO avance del partido, los goles y mejores jugadas a través del Minuto a Minuto de EL HERALDO.

¡FIN DEL PARTIDO! Guatemala se lleva la victoria

Tras un extenso partido que culminó hasta después de la medianoche, la selección de tiktokers de Honduras no pudo vencer a los creadores de contenido guatemaltecos, cayendo ante los chapines 2-1. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¡GOOOOOOOL DE GUATEMALA!

¡La selección de tiktokers de Guatemala vuelve a marcar para imponer el 2-1 en tiempo extra!

Inicia el tiempo

A los tiktokers les costó muchos minutos ponerse de acuerdo si desempatar en penales o tiempo extra. El árbitro determinó dar un tiempo extra de 20 minutos.

A tiempo extra los tiktokers

Finalizaron los 90 minutos reglamentarios y los tiktokers centroamericanos definirán al ganador en tiempo extra.

¡Se salva Guatemala del segundo gol!

Honduras estuvo cerca de revertir el marcador pero el arquero hasta sacrificó su rostro para evitar que el balón entrar a su portería.

¡GOLAZO DE GUATEMALA!

¡Tremendo golazo de tito libre el que marcó la selección de Guatemala para empatar el partido! Guatemala 1-1 Honduras.

Supremo sale de la cancha por un golpe

El tiktoker hondureño Supremo sufrió un golpe que le dejó incomodidades, retirándose del partido. Existe la posibilidad de que se reintegre al juego.

Se reanuda el partido

Vuelven los jugadores hondureños y guatemaltecos a sus posiciones en la cancha tras calmarse el conflicto que duró varios minutos, interrumpiendo el partido.

Se desata zafarrancho

Los tiktokers de ambas selecciones se fueron a los empujones, iniciando así un zafarrancho mientras los espectadores en el estadio lanzan objetos a la cancha.

¡Cerca Guatemala!

Los tiktokers guatemaltecos estuvieron muy cerca de empatar en una jugada peligrosa de rebotes dentro del área de los catrachos. Cuando el balón parecía entrar a la red, terminó chocando con el poste.

Se la pierde Supremo

El hondureño Supremo se animó a disparar hacia el centro de la portería guatemalteca, siendo atrapado el balón con facilidad por el guardameta.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Comienza el segundo tiempo del partido entre tiktokers guatemaltecos y hondureños. "La Baleada Mecánica" lleva un marcador a su favor de 0-1.

FIN DEL PRIMER TIEMPO. Guatemala 0-1 Honduras

Los tiktokers de Honduras terminan el primer tiempo con una ventaja de 0-1 gracias a un gol de Juninho. El partido ha sido muy reñido, ya que los guatemaltecos han tenido muchas jugadas de peligro.

¡GOOOOOOOL DE HONDURAS!

Juninho aprovechó un tiro de esquina para anotar un gol con un cabezazo. Guatemala 0-1 Honduras.

Primer disparo de Honduras

Los tiktokers hondureños van agarrando ritmo y concretan su primera jugada ofensiva. pero el arquero de Guatemala se queda con facilidad con el balón. La jugada estuvo en polémica y tuvo que ser revisada por el VAR, herramienta con la cual se validó la anotación.

¡Metal! Se salva Honduras del primer gol

La selección guatemalteca sigue buscando la primera anotación. Lanzaron un potente disparo que chocó con el poste superior de la portería.

Otra llegada de Guatemala

La selección de creadores de contenido de Guatemala tuvo un tiro de esquina pero al cabecear el esférico se desvió de la trayectoria.

Segunda amarilla para Honduras

El árbitro amonesta al lateral derecho hondureño Barbarito.

Lastimado un jugador de Guatemala

El tiktoker guatemalteco conocido como "El Enano" salió de la cancha al presentar molestias en lo que sería su ceja. No se ha hecho la sustitución oficial.

Vuelve Guatemala a amenazar el arco de Honduras

Guatemala sigue acercándose a la portería catracha en busca del gol. Intentaron un disparo que pasó cerca del palo izquierdo.

Disparo hacia arriba de Guatemala

El equipo chapín se acercó al área rival pero se fue muy arriba del arco de El Stendford.

Primera amarilla del partido

En los primeros minutos del partido el árbitro mostró cartón amarillo para uno de los seleccionados de Honduras.

¡INICIA EL PARTIDO!

El árbitro da el pitazo inicial para el partido de vuelta entre los tiktokers hondureños y guatemaltecos en el estadio Cobar.

Retraso en el partido