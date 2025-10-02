Partido tiktokers EN VIVO: Guatemala vs Honduras; ¿hora y dónde verlo hoy?

San Miguel Petapa, Guatemala.- Se viene el sexto partido de los tiktokers de Honduras y esta vez será como visitante ante los del país vecino de Guatemala.

Todo está listo y este encuentro se ha programado para este jueves 02 de octubre en la cancha del estadio Cobar de San Miguel Petapa a partir de las 8:00 PM.

Supremo y los demás creadores de contenidos de Honduras llegan 'tocados' a este partido luego de caer como local ante los brasileños en un estadio Olímpico que estuvo repleto.

La última vez que jugaron como visitante les fue bien al superar a los de Nicaraguay dejaron en silencio al estadio de los pinaleros que estuvo totalmente abarrotado.

El partido será a las 8:00 de la noche (hora local) y solo se podrá ver por la página de youtube de David Godoy.

Los tiktokers de Honduras comenzaron estos retos ante El Salvador, con quienes perdieron, luego tuvieron la revancha y ganaron, cayeron en su visita a Brasil, luego derrotaron a Nicaragua y en su última presentación no pudieron nuevamente ante los 'cariocas'.