El emotivo homenaje del Instituto La Fraternidad al técnico de Potros, Humberto Rivera

El Olancho FC cayó derrotado in “extremis” 3-2 en el juego de vuelta de la final en Tegucigalpa pero, pese a la derrota, su equipo practicó un fútbol alegre y de posesión que le puso las cosa difíciles al Olimpia de Pedro Troglio.

“La verdad que no me lo esperaba. No iba a venir porque estoy un poco cansado todavía”, expresó el técnico del Olancho al tomar el micrófono para dirigirse a los presentes.

“Esto es algo que no se vive todos los días. Llegar a una gran final del fútbol profesional de nuestro país no es nada fácil y nosotros como olanchanos nos sentimos más que orgullosos porque sabemos que el Olancho FC ha representado a nuestro departamento, con mucho orgullo, con mucho honor y con mucha valentía”, agregó visiblemente emocionado por el homenaje.

Además, José Humberto Rivera hizo hincapié que “la final se perdió pero dimos cátedra deque un Potro nunca se rinde”.