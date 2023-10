Emilio Izaguirre sobre Luis Palma en el Celtic: “Pone el nombre de Honduras en alto”

Actualmente, el ex Vida, acumula dos goles en la Liga de Escocia con el equipo de Glasgow, incluso ha estado en las dos derrotas del club escocés por la Champions League ( Feyenoord y Lazio).

La prensa hondureña, británica e internacional ha resaltado el gran nivel del catracho. Pero uno de los más orgulloso y felices de su calidad ha sido el exjugador del Celtic y actual director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre.

“Estoy muy orgulloso de Luis. Empieza de titular en la Champions, en la liga anota un gol, entra de cambio en Champions y hace un gran partido. Lastimosamente, no le dieron el gol ante Lazio por fuera de juego y también anotó el sábado y eso me ha sentir orgulloso de alguien que yo haya recomendado porque pone en alto el nombre de Honduras”, fueron las palabras del ex lateral del equipo de Glasgow.

La leyenda de los Hoops se ha vuelto en consejero del hondureño que milita en el campeón de Escocia.