Emilio Izaguirre sobre buscar la hazaña ante Tigres: “Esto no es de soñar, sino de hacerlo realidad”

“Fue muy duro perder el clásico (3-1 vs Olimpia) el fin de semana, pero eso ya es pasado, si hubiéramos ganado no nos garantizaba nada para este partido. Ahora sabemos el gran compromiso que tenemos enfrente, un partido importante que no se da todos los años contra un gran equipo como Tigres , los jugadores tienen que disfrutar y dejarlo todo dentro del campo para seguir marcando historia”, dijo en primera instancia la leyenda azul.

“Ya días no se juega en el estadio con más de 10 mil personas. Esto no es de soñar, sino de hacerlo realidad. Muchas jugadores del Motagua ya han ganado muchos partidos importantes, algunos hasta bicampeones. Hay que meterle toda la pasión del mundo, que no tengan miedo. Hasta yo estoy motivado con querer jugar este tipo de partidos, lo viví cuando fui jugador, aún tras cometer un error seguía con la mayor hambre y sin achicarme porque el único grande es Dios, siempre miraba de tú a tú al rival. Estos partidos los disfruto más en la cancha, a veces me pega rigio de jugar”, cerró Emilio Izaguirre.