Emilio Izaguirre destruye a Santiago Montoya y defiende a Motagua: “Es mentiroso, no supo leer su contrato y es una persona poco profesional”

“Es una tristeza primero Televicentro se prestó a eso, si hubiese sido por parte del vecino (Olimpia) no hubiesen sacado o entrevistado ni nada. Estamos muy molesto por eso y también porque se habla de Motagua. Aquí pueden hablar de Emilio y no pasa nada, pero este muchacho no puede ensuciar el nombre de la institución así”.

“ No, estamos en la búsqueda de un volante por derecha. Teníamos en mente a Bryan Félix, todavía no se ha cerrado porque se lesionó. Si no concretamos algún jugador vamos a competir con lo que tenemos. Aún mantenemos dos plazas de extranjeros abiertas, pero también queremos darle oportunidad a los jóvenes”.

“A él (Montoya) lo trae el cuerpo técnico anterior -”Tota” Medina, lo firmamos y estuvo cinco meses. Sus salarios los mantuvo al día, lastimosamente el los nuevos entrenadores -Ninrod Medina- decidió que no contaba con él y salió a hablar. No lo hizo Triverio, Obregón ¿por qué solo él?, no sé. Es mentiroso en muchos aspectos. Si yo hubiese decidido la llegada de Santiago Motagua, ni lo hubiese firmado. El agente del ex cuerpo técnico es amigo de Montoya, entonces lo metieron. Yo llego en noviembre y yo antes de firmar un jugador veo su informe deportivo en Wyscout (plataforma de estadística de jugadores)”, arremetió Emilio.

“Es una persona malcriada, porque se pagó la cantidad que se le firmó, lo traje a mi oficina le mostró el contrato y la cláusula por bajo rendimiento y dice que lo engañamos. Entonces él no puede leer y desde ahí está mal, porque yo le dije: “Lea lo que está firmando”. Dice que lo leyó todo y siempre recalco, en Motagua no se engaña a ningún jugador, nunca. Dice que lo obligamos a firmar, entonces yo le digo que lea todo el contrato y se lo mandé al agente. Nadie lo obligó a nada y está mintiendo con del tal finiquito que menciona. Son situaciones que nos tienen molestos por la forma en cómo habla de Motagua, el problema es que una persona mediocre, que no tiene valores, que cambia de la noche a la mañana es muy anti ético. Antes del final del torneo me decía que estaba feliz y que hablara con los dueños, claro, cómo no va a estar feliz si le pagábamos al día su sueldo. El problema fue que no entró en los planes de Ninrod”.

Y siguió mostrando en la entrevista los malos números que tenía Montoya: “Vamos desde 2020, jugó para Millonarios 42 minutos en Copa Sudamericana, en la liga jugó poco. En 2021 jugó 1,300 minutos en Bucaramangara, cero goles, de 30 partidos jugó 18. En 2022 jugó solo 450 minutos en el Deportivo Pereira, unos números muy cortos en cuanto a minutos disputados, muy poco para venir a Motagua, pero el cuerpo técnico decidió, me lo mostraron hice la negociación y esperamos que rindiera al máximo por los equipos de dónde venía. Se le hizo un gran contrato, no hablamos de 100 lempiras y si vamos a hablar en su tono, él le faltó al respeto a una institución que le brindó todo”.

“Sí, era uno de los más caros del equipo por la trayectoria que traía, pero solo pasaba lesionado. Una vez en un entrenamiento hizo un disparo y se salió. Entonces eso a Ninrod eso le molestó porque solo parado pasaba. Después el DT no lo necesitaba, negociamos su salida, le ofrecimos tres meses de salario, dijo que no, que quería otra cantidad y si digo la cantidad la gente se va a asustar, pero no me gusta que hable mal de Motagua, aquí el que no rinde se va como en cualquier trabajo”.

“A mí me dan una lista de descartes y estaba él, con Triverio hablé tranquilo, con Obregón también y Montoya fue único que me dio problemas, hasta todavía me duele la cabeza por la negociación que tuvimos. No quiero ofenderlos, pero si ofende a Motagua... Lo que dijo es muy fuerte, pero no puede hablar así de un equipo que le dio de comer. Motagua está arriba de todos nosotros. Ese muchacho no tiene valores”.

¿Siente que los deja mal parados a ustedes?

“No, porque el medio que hizo la entrevista ya sabemos con que fin es, al vecino no le hubiese hecho eso porque son parte de allí. No me gusta que hablen mal de Motagua, porque Montoya comió de aquí”.¿Y al final qué sucedió?

“Nosotros le entregamos el finiquito y aún así le dieron la mitad de lo que pedía y no es que gana poquito. Motagua aún así lo trato bien hasta al final y sí digo la cantidad se van a sorprender porque es bastante, le ofrecimos mucho y quería todo. Es cierto que hizo descuentos, pero nunca rindió”.

“Imagínese que vino a traer su finiquito para irse y luego el agente me habló para que le diéramos otra parte, se la dimos y aún así es una persona mal agradecida. Le arreglamos los vuelos de la familia, pero si no rinde va a venir otro y te quita el puesto. Tiene que ser más profesional”.

Y cerró sobre futuros fichajes: “Yo no quiero un jugador que no venga a rendir a Motagua, porque soy señalado por la afición. Yo hago los informes y veo si puede venir o no porque mis decisiones son expuestas”.