Elis habla de oferta del extranjero, pocos minutos con Olimpia y lo que dicen porque no juega

PALABRAS DE ALBERTH ELIS

Su gol en el clásico ante Motagua

"Agradecido con Dios por el triunfo de hoy que es lo principal, también por darme la oportunidad poder anotar un gol. No ha sido fácil, en los últimos partidos me ha tocado estar en la banca y ni tan siquiera he podido ingresar a jugar, es difícil venir de Europa y que no te metan a jugar, pero sigo trabajando día a día, entrenando fuerte, para que cuando me den la oportunidad estar listo y dar el máximo dentro del campo."

Pide más minutos

"Le pido a Dios que me pueda dar mucha fuerza y humildad. No es fácil estar en la banca y no jugar un partido, ahora van cuatro partidos y he tenido pocos minutos, pero sigo trabajando al máximo esperando cada momento."

Jugó hasta en reservas

"Claro, el torneo pasado fue para ponerme en forma. Ya este campeonato me siento diferente, muy bien gracias a Dios, pero sé que para eso necesito jugar, no tener minutos se me hace más complicado."

Afuera en el extranjero han de decir: ¿Por qué no tiene minutos en Honduras?, eso se hace más difícil para mí. Pero sigo trabajando fuerte, trato de estar al 100% para que cuando me toque siempre dar el máximo.

Su eufórica celebración

"Le pedí a Dios que me ayudara para poder anotar y para mandar un mensaje que estoy listo, pero para eso necesito jugar y al final el que manda es el profesor. De mí parte siempre apoyando a todo el equipo y dando el máximo en los entrenamientos.

Posibilidad de volver al fútbol de Portugal

"Hemos hablado, vamos a ver qué pasa en los próximos días. De lo contrario, estoy feliz de estar en Olimpia y seguiré luchando. Han habido varios equipos que se nos han acercado, pero ahorita en lo que más pienso es en jugar.

Preocupación por no jugar lo que desea

"Si no juego, ¿qué van a decir? Dirán que con todo respeto que ni siquiera juego en Honduras, pero estoy dando lo máximo."