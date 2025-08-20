El Toronto FC se despide del hondureño Deybi Flores

Mediante comunicado, el Toronto hizo público que el jugador hondureño tomará otro camino: "el club ha transferido al mediocampista internacional hondureño Deybi Flores a Al-Najma SC de la Saudi Pro League", comienza el comunicado.

Tegucigalpa, Honduras .- Luego que el técnico Reinaldo Rueda informó de la salida de Deybi Flores de la MLS al fútbol de Arabia Saudita, el club ha salido al paso para confirmar tras el traspaso del volante catracho.

“Todos en el Toronto FC queremos agradecer a Deybi su compromiso y esfuerzo desde que se unió a nosotros a principios de la temporada 2024”, declaró el gerente general del Toronto FC, Jason Hernández.

Además, aprovecharon para agradecer la carrera que ha tenido Flores en la institución y el desempeño que ha mostrado.

Y agregó: “Deybi demostró la pasión, la resiliencia y la determinación que tanto identifican con nuestro club y nuestra afición. Reconocemos que recientemente recibió una importante oportunidad de unirse a la Saudi Pro League y comprendemos la importancia de este paso para él y su familia. Apoyamos a Deybi en este paso en su carrera y le deseamos lo mejor. Deybi siempre tendrá un hogar aquí en el Toronto FC”.

Flores, quien se unió al Toronto FC el 9 de enero de 2024, disputó un total de 58 partidos en todas las competiciones durante dos temporadas (2024-2025) con los Rojos. El jugador, originario de San Pedro Sula, Honduras, debutó con el club el 25 de febrero de 2024 contra el FC Cincinnati y marcó su primer gol con los Rojos el 25 de mayo de 2024 contra el FC Cincinnati.

El Toronto FC lo adquirió originalmente del Fehérvár FC (Primera División, Hungría), donde disputó 32 partidos, incluyendo 27 como titular, en dos temporadas (2022/2023 y 2023/2024).

A nivel internacional, Flores ha disputado 56 partidos con la Selección Nacional de Honduras desde su debut en un amistoso contra Cuba el 16 de diciembre de 2015. Flores jugó recientemente con Los Catrachos durante la Copa Oro de la Concacaf 2025, donde Honduras llegó a las semifinales del torneo.

Otro de los aspectos que detalla el comunicado del club, es que: "La transacción del jugador del Toronto para el Al-Najma SC de la Saudi Pro League por una tarifa no revelada.

SERÁ COMPAÑERO DE ROMELL QUIOTO

La nueva camiseta que el mediocampista catracho de 29 años sudará en la Saudí Pro League es la del Al-Najma SC, mismo club donde juega el también catracho Romell Quioto. Es el recién ascendido.

La negociación del traspaso de Flores al fútbol asiático ha sido llevada por el agente español Paulo Hernández, quien maneja una gran cartelera de futbolistas hondureños en su portafolio y está colocando en cada mercado a jugadores catrachos en el exterior.

El pase a Arabia Saudita significa la cuarta liga en la que el jugador hondureño tendrá la oportunidad de mostrar su fútbol, después de sus pasos previos por la MLS, Hungría y Grecia. Cada uno de estos destinos ha contribuido a su crecimiento como atleta y a su nivel competitivo internacional.