El portugués José Mourinho le da duro revés al Real Madrid

"No he tenido ningún contacto con el Real Madrid , no lo he tenido y, hasta el último partido de la liga contra el Estoril, tampoco lo tendré. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno", dijo Mourinho .

Lisboa, Portugal.- José Mourinho , entrenador del Benfica, aseguró que no ha tenido ningún contacto con el Real Madrid y que no lo tendrá hasta el último partido de la Liga de Portugal, que se jugará la próxima semana, en medio de las especulaciones y rumores sobre su posible regreso al club español.

Así lo indicó el entrenador portugués respondiendo a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al encuentro del equipo lisboeta correspondiente a esta jornada de la competición lusa, que será mañana contra el Braga.

E insistió: "No he tenido ningún contacto con el presidente (Florentino Pérez) ni con ninguna de las personas importantes de la estructura (del Real Madrid). Y por decisión mía, igual que otras similares que he tomado a lo largo de mi carrera, sobre todo ahora que nos encontramos en la fase final de la temporada, no hablo con nadie".

Este es el mensaje que ha repetido el técnico del Benfica en las últimas semanas, que por el momento no existe ningún contacto con el club pese a las informaciones que han aparecido en la prensa española e internacional que apuntan a un posible regreso al equipo merengue, que entrenó 2010 y 2013, como sustituto de Álvaro Arbeloa.

No obstante, Mourinho, de 63 años, insistió hoy en que "todas las noticias que han salido, las exigencias, las reuniones, todo son especulaciones".

El Benfica va en segunda posición de la tabla de la Liga de Portugal, con 76 puntos, a nueve puntos del líder Oporto.