Barcelona, España.- Las pruebas médicas a las que se ha sometido este jueves el lateral del Barcelona, Alejandro Balde, han confirmado que el defensa sufre un esguince leve en el tobillo derecho, por lo que su presencia para el partido de LaLiga del próximo domingo contra el Deportivo en Riazor no está descartada, según anunció el club azulgrana.

El futbolista catalán tuvo que ser sustituido por lesión en el minuto 64 del encuentro de la Liga de Campeones que enfrentó este miércoles al Barcelona y al Sabah azerí y que los de Hansi Flick resolvieron con una clara victoria (1-4).