Edwin Rodríguez habla de título ganado a Motagua y la salida de varios jugadores del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Tras conquistar la primera Supercopa oficial de la Liga Nacional con Olimpia, Edwin Rodríguez también aprovechó para responder a las críticas que había recibido el conjunto albo en las últimas semanas, asegurando que el título es una muestra de la fortaleza del equipo.
Además, el mediocampista se refirió a los desafíos que se vienen con la Selección de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf, donde espera ganarse un lugar en la convocatoria, opinó sobre la posibilidad de que los Mundiales se amplíen a 64 selecciones y destacó que la clave para imponerse a Motagua fue mantener la identidad ganadora que caracteriza al club, incluso ante las bajas de jugadores importantes.
Feliz, feliz de ganar la primera edición de la SupercopaFeliz, feliz de ganar la primera edición de la Supercopa y a disfrutar esta noche y mañana pensar en el martes.
DECLARACIONES
Eres como el momento más feliz para nosotros como prensa de verte jugar como en tu mejor momento, la verdad. ¿Has recuperado tu nivel? ¿Lo consideras vos también?
Voy trabajando paso a paso. Es un inicio de torneo que en un partido creo que no podemos calificarlo, vamos a tener que recuperar el nivel total, pero voy a trabajar para eso y este torneo puede ser una linda oportunidad para mí.
¿Un desahogo? ¿Sentís así de esa manera? ¿El grupo lo necesitaba para tomar confianza de cara a lo que se viene?
Creo que es una inyección anímica para nosotros después de lo que se habla del equipo. Empezar ganando un título en una nueva temporada creo que nos da confianza para afrontar lo que viene, primero el día martes y luego el sábado cuando arranque la liga.
¿Se cansan de ganar o no? ¿Cuánto se disfruta? Porque a veces a la gente se le olvida que vienen de ganar tanto. No ganan una vez y es un drama, hoy vuelven a ganar y todo está bien
Bueno, pero es que también creo que nosotros con el entrenador anterior, con el profe Troglio, y también con el profe Espinel, que ha estado dos años, hemos ganado también tres títulos ya y se acostumbra la gente a que cuando Olimpia no gana se arma de todo para atacar, para criticar, pero creo que también puede ser un mensaje para la gente que decía que Olimpia no va a ganar un torneo porque está ahora en el VAR. Entonces hoy lo ganamos justo y a disfrutar.
¿Tenías presión extra?
No, no, para nada. Creo que, a pesar de que era el primer partido de la temporada, nosotros, la institución, la directiva y la gente siempre nos exigen ganar. Creo que la presión en Olimpia está en una final, como va a estar el día martes y como va a estar el día sábado que iniciemos la liga.
Y esa es la grandeza de este equipo, Edwin. Chirinos decía: "El joven tiene que saber la grandeza de este equipo". Lo decía Yustin hace poco y vos la tenías ya inyectada. ¿Cómo lo viven tantos jóvenes que están saliendo?
Sí, sí, creo que el equipo está apostando por los jóvenes, entonces nosotros también tenemos que hacer eso, inyectarlos, animarlos a que esto es Olimpia, a que esto es Olimpia: ganar y ganar y no cansarse de ganar.
Edwin, había como ese momento de ver realmente cómo iba a funcionar este Olimpia. Se fue Pinto, estaba lesionado Jorge Álvarez. ¿Cómo iba a funcionar, por ejemplo, ante dos bajas que realmente han venido siendo claves en el equipo?
En Olimpia creo que lo hablaba yo antes con Carlos Pineda, que Olimpia es así. Cuando me fui yo, Olimpia siguió ganando; cuando me fui los seis meses, luego se fue Carlos y Olimpia siguió ganando. Ahora que se va Pinto, pues ganamos este torneo. Incluso a veces no han estado piezas importantes. Lo que te exige Olimpia es que siempre... Creo que en Olimpia, a pesar de que hay jugadores que pueden tener jerarquía o la tienen, el que entra también tiene que hacerlo con esa obligación de demostrar. Entonces en Olimpia creo que no hay nadie indispensable porque si estás en el equipo más grande de Honduras tienes que rendir sí o sí.
¿Esta no la tiene Pinto?
No, no. A Pinto desearle lo mejor y que le vaya bien a donde esté, y nosotros seguir intentando ganar.
Hoy también se conoció el grupo de la Liga de Naciones. Nos toca Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. ¿Cómo ves el nuevo proceso con la Liga de Naciones?
Es un grupo difícil con selecciones que estuvieron en el Mundial. Nosotros vamos a, bueno, en lo personal voy a trabajar para llegar bien, para ser tomado en cuenta y creo que cada compañero tiene esa responsabilidad de poder estar bien también para llegar a esa fecha. Bueno, ahora va a ser difícil porque las selecciones han crecido de una manera abismal, entonces nosotros también tenemos que equiparar eso. Vamos a trabajar para estar bien, para llegar bien y esperar en Dios que todo pueda salir bien.
¿Y que sean 64 ahora?
Bueno, no sé la verdad, no sé si eso ayuda, pero nosotros en lo personal sí quisiéramos estar en un Mundial y esperamos en este nuevo proceso estarlo.
¿Y esa Liga de Naciones, Edwin Rodríguez?
Bonita porque ahora van a ser los cuatro partidos seguidos, como un mini torneo, no es como dos fechas partidas. Sí, sí, interesante lo que se viene. Creo que no se puede fallar en los cuatro partidos y bueno, creo que estamos anticipándolo muy pronto porque todavía estamos a casi dos o tres meses de esto, pero a trabajar aquí en Olimpia, a esforzarse al máximo para que te puedan ver los entrenadores, mantener un buen rendimiento y cuidarse para estar y llegar bien.