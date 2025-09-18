Espinel explica qué pasa con Edwin Rodríguez y se refiere a mano de Güity dentro del área

Tras el pitazo final de Said Martínez, Eduardo Espinel atendió la curiosa conferencia de prensa que inició a las 11 de la mañana tras el diluvio que cayó sobre Tegucigalpa la noche de este miércoles.

Tegucigalpa, Honduras .- Un atajadón de Édrick Menjívar mediante la vía penal evitó la caída de Olimpia que vivió una mañana agridulce en el compromiso que empató 2-2 ante Olancho FC en la continuación de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

¿Cómo analiza el partido y qué tanto afecta la pausa del partido por el diluvio? Es raro porque no es habitual, pasó porque teníamos que jugar en dos días el partido. En líneas generales jugamos con un equipo duro. El día antes hicimos un buen comienzo, generamos situaciones, dos equipos intentaron, tuvimos que remarla, luego se suspende el partido. Hoy teníamos 45 minutos para revertir la situación, nada que reprocharle a los jugadores, se hizo un buen arranque. Por ahí no supimos cortar algunas situaciones, nos lograron empatar, se sumó un punto, seguimos pelear arriba para pelear en la definición.

El entrenador merengue expuso los pecados capitales del Rey de Copas ante Olancho FC, su curioso respuesta con la mano de Kevin Güity que ayudó a que el león no perdiera y reveló el estado de la lesión de Edwin Rodríguez.

¿Qué pasa con Edwin Rodríguez?

Edwin Rodríguez viene trabajando bien, pero tranquilo, no lo vamos apurar, queremos ver si lo podemos tener para el partido de Copa Centroamericana. Hoy está haciéndose un tratamiento en San Pedro Sula. Venimos siendo protagonistas, el gran objetivo es definir el campeonato, hay cosas positivas, todavía tenemos que mejorar, hay cosas que están pasando desconcentraciones, hay que trabajar, queda mucha tela por cortar.

¿La seguidilla de partidos con la Selección y el equipo, afecta la intensidad en el rendimiento merengue?

No, eso no afectó en el resultado de hoy. Capaz no soy objetivo, pero tuvimos chances para concretar, me acuerdo una de Michaell Chirinos, generamos situaciones, nos falta más efectividad. Creo que los rivales cuando llegan nos castigan, lo estamos pagando caro. El tema de no haber ganado hoy no tiene nada que ver con la seguidilla de partidos, no es excusas. Olancho tiene un plantel que va a pelear por el campeonato.

¿Qué se le dice a un jugador como Kevin Güity que salvó el partido con una mano?

Son situaciones que quedan para la anécdota, que no cambian la óptica si hace el penal, porque estuviéramos hablando de otra cosa sobre cómo la sacó con la mano. Y a lo que no fue gol, que fue importante. Son decisiones que se dan en el momento, es parte del fútbol que lo hace curioso, por ahí gracias a Kevin rescatamos un punto, pero rescatamos un punto. En este caso tenemos que festejar esa jugada de Kevin Güity.

¿Qué le falta a Olimpia para arrasar en las vueltas regulares?

Queda mucha tela por cortar, faltan meses para la recta final. Con jugadores frescos, con tener todo el plantel, nosotros queremos que sea Olimpia que siempre va al frente. Lo que nos faltó hoy fue efectividad. Hoy tuvimos un par de chances, pero el rival con menos situaciones nos hace dos goles.