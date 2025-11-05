Edson Palacios, del descenso con Vida a ser convocado a la Selección de Honduras para Eliminatoria

Edson Danilo Palacios, que se siente, como se palpita este regreso a la selección nacional de Honduras y en este momento tan importante para lo que es el país y para lo que es las pretensiones que tenemos

En el listado de 29 futbolistas apareció el nombre de Edson Palacios , quien casi entre lágrimas relató los momentos duros que ha vivido en el fútbol, la competencia en la banda derecha, la oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo y las revanchas que le ha dado la pelota en su trayectoria.

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras tiene dos partidos de suma importancia en este mes de noviembre, donde podría sellar el boleto a su cuarta Copa del Mundo a nivel adulto, pero enfrente tendrá a la complicada Nicaragua y Costa Rica .

Bueno, contento, agradecido con Dios por esta linda oportunidad de volver a la selección lo tomo con calma y con mucha responsabilidad de lo que viene.

¿Qué representa para Edson Danilo Palacios poder estar en una convocatoria que puede ser mundialista nuevamente con Honduras?

Orgulloso, orgulloso, estoy orgulloso de mi mismo, sabemos de los partidos que vienen que son para clasificar mundial y todos estamos convencidos que primeramente Dios vayamos a mundial.

Lo hablamos fuera de cámara, me decís que de repente no te lo esperabas, pero ¿por qué no te lo esperabas si estabas haciendo bien las cosas?

Por el momento, por el momento, sabemos los jugadores que están ahí que bueno, he venido jugando también bien en el equipo y eso me garantiza para estar ahí también.

Te tomó por sorpresa, entonces ¿quién fue esa primera persona quien se enteró, ya sea tus padres, quien se enteró de la convocatoria a la Selección

Le escribí cuando me escribieron que estaba convocado a la selección, le escribí a mi tía, la que vivía con mi abuela después le llamé a mi abuela y ellos fueron los primeros que se enteraron de mi familia después ahí le dije a mis amigos y ellos también contentos por el llamado.

Apoyo familiar

No, contentos, ellos estaban contentos, sabemos que mi abuela es el amor de mi vida, mi tía también y nada, ellos siempre están para mí y siempre voy a estar también para ello.

¿Dentro del club a quién le puedes dar agradecimiento, sobre todo en cuanto a un consejo, la confianza, alguien?

Fíjate que cuando no venía jugando el que siempre estuvo ahí para mí fue Moya, Vuelto, Jack, el profe Hugo me dijeron que lo tomara con calma y cuando me llegara la oportunidad de jugar le hiciera de la mejor manera, ahora estoy jugando y estoy contento.

¿Cómo te cambió la vida?

La vida, el descenso, las lágrimas, un paso no sé cómo lo tomarías en otros, de repente pocos minutos. Ahora en Real España teniendo bastante consideración y pues con un regreso a la selección. Esto es a base de trabajo, yo creo que por ahí no se ha notado mucho mi trabajo, pero yo vengo trabajando en silencio, sabemos lo que he venido pasando, pero nada, estoy orgulloso de mí mismo, ahora Dios me brindó con esta linda oportunidad.

¿Ha sido duro?

Sí, ha sido duro la verdad, no te voy a mentir, a mi corta edad para mí ha sido duro. Ahora voy madurando y ahora voy enfrentando esto de la mejor manera.

Recuerda que esas lágrimas cuando jugabas en Olancho. Lo que hayas conseguido creo que también es esa parte de expresar todos los sentimientos que hay en una carrera deportiva

Sí, por ahí todo el mundo no lo ve como yo lo veo, yo sé que yo he sufrido mucho he sufrido demasiado y por eso es que a mí me salen las lágrimas cuando me miran así porque yo pienso en eso, cuando yo gano algo o gano un partido siempre me salen las lágrimas y pienso en lo que había conseguido, en lo que había sufrido antes pero nada, ahora contento, contento conmigo mismo, con mi familia que siempre me han apoyado.

La semana pasada hubo un momento duro en el club, ahora tienes la oportunidad de redimirte, ¿Te lo tomas como una revancha futbolística estos dos partidos?

Sí, claro, me lo tomo como una revancha, sabemos que quedamos afuera seis segundos de estar en una final de hacer historia con Real España, pero nada, Dios sabe lo que hace y ahora estamos aquí, primeramente Dios, clasificamos a un mundial.

Me llama la atención eso que dices, has sufrido mucho en la vida, ¿qué ha pasado en tu vida?

No lo he tenido fácil, cuando uno viene de una familia de bajos recursos, vos miras a otros jugadores que llegan en carro, yo no, yo me la he peleado, me la he peleado y me la he peleado ahora ya tengo mi carro, vivo con mi abuela, entonces tengo una vida, no te voy a decir rica, pero estable. Mejor, obviamente, mejor.

Muchos laterales hay en esta convocatoria, por ahí está Luis Santamaría, está Marcelo Santos que es lo que va a hacer por ahí. Meléndez, Andy Najar que obviamente es uno de los referentes y tu persona, la competencia está dura, pero ¿cómo lo ves vos?

No, sabemos lo que los jugadores que están ahí, que están enfrente mío, sabemos lo que Andy, la Copa Oro que hizo Santamaría, lo que ha jugado Christopher también en Motagua, pero nada, yo me lo tomo con responsabilidad, yo voy a ir a luchar por mi puesto, si me toca jugar algunos minutos o jugar, hacerlo de la mejor manera como lo he venido haciendo.

Más allá de los minutos que puedas tener en estos dos partidos, ¿cuál sería ese segundo escalón de importancia que le das, ¿Empaparte, tal vez de experiencia, de consejos de los jugadores, con los que puedes compartir?

No, montarme en el barco, si usted sabe cuando clasificando ya al Mundial, ahora tengo que trabajar el doble para poder estar ahí e ir al Mundial. Aprender mucho de Andy Najar también es uno de los objetivos, por todo lo que representa este jugador. Si, de los laterales aquí en Honduras, es el referente de nosotros.

¿Crees que es el mejor?

Si, para mi es el mejor, en su tiempo Kevin Álvarez, un jugador que yo siempre admiraba y sigo admirando. Ahora toca ver a Andy en la selección, aprender un poquito más de él y hacer las cosas que hace.

Cuatro jugadores se metieron, antes solamente iban dos, ahora son cuatro, Devron, tu persona, Buba y Franklin Flores. A pesar de las críticas que se recibieron por la eliminación, ¿eso habla de que el equipo está ahí?

No, sabemos que van a haber críticas, eso es lo principal, pero nada, eso es así, esto es fútbol y esto te da revancha. Y gracias a Dios, ahora vienen cuatro jugadores del equipo, de la selección y todos venimos con esa mentalidad de hacer las cosas muy bien.

Ahora Edson, una pregunta un poco jocosa, sabemos la rivalidad que hay contra Costa Rica, ¿Qué preferiría Edson, clasificar en Nicaragua y dejar fuera a Costa Rica en San José o clasificar al Mundial en San José?

Para mi, si me estás preguntando en lo personal, para mi yo quiero matar a los dos, siempre, esa es mi mentalidad, porque no te puedes confiar solo en Nicaragua, mi mentalidad siempre es ganar y primeramente Dios, ganemos los dos partidos y así yo nos invito para el Mundial. La misión es liquidar a los dos, es un clásico centroamericano, de repente los panameños dicen que con ellos es un clásico centroamericano.

Pero no cabe duda que es entre Honduras y Costa Rica, ¿no?

Sí, sabemos que los clásicos siempre han sido así, Panamá y Costa Rica, pero no, sabemos que los jugadores que tenemos como Palma, Palma, tenemos a Quioto, son jugadores muy letales y por ahí sabemos lo que nos vamos a jugar y primeramente Dios, clasificamos al Mundial.

Vos sos el que mete el sazón ahí en Real España, que mete la música, que mete el rebane, que mete todo el feeling, ¿vas con pena o crees que también lo vas a montar aquí?

Oye, sí, sabe que mi primer convocatoria en una eliminatoria, ya había ido a todos los microciclos, pero nada, sabemos de los partidos serios que van a haber (7:29) y entonces hay que ir con la seriedad allá y afrontarlo todo.

Crees que más allá de estos dos partidos, la visión estará puesta en ganarse un puesto en esa lista de 23, 26 que pueden ser para el Mundial?

Sí, para eso voy a trabajar, para eso voy a dejar todo ahí para que el Profe me siga convocando y hacer las cosas de la mejor manera.