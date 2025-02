Menjívar antes del clásico contra Motagua: “Olimpia siempre es favorito a ganar”

2

El arquero hondureño también dejó claro que, a pesar de la última final perdida y las críticas por el empate ante Victoria son parte del pasado, el equipo se enfoca únicamente en lo que está por venir. “Revancha no tanto, porque nada de lo que pase mañana cambiará lo de la final pasada. Este es un torneo nuevo, donde queremos imponernos y queremos los tres puntos”, señaló Menjívar.

Además, Edrick destacó el ambiente de exigencia que rodea a Olimpia, y la presión constante de su hinchada. “Sabemos que tenemos una afición muy crítica, muy exigente, y más cuando comenzamos un torneo luego de no salir campeones. Nos toca acoplarnos a eso, aguantar las críticas y poner el pecho”, aseguró.

-- CONFERENCIA --

Se viene un nuevo clásico, será una revancha por lo sucedido en la última final, ¿cómo lo han tomado ustedes?

Bien, el equipo se ha ido acoplando al profe en lo que él quiere, transmitiéndolo en el campo de juego. Por ahí empatamos con Victoria en casa, pero fue mérito del rival, que hizo un buen partido, y no lo pudimos ganar. Revancha no tanto, porque nada de lo que pase mañana cambiará lo de la final pasada. Este es un torneo nuevo, donde queremos imponernos y queremos los tres puntos.

¿Qué significa este Clásico luego de las críticas por la goleada del Inter Miami y el empate ante Victoria?

Contra el Inter Miami no fue el resultado que queríamos, no fue nuestro mejor partido. Queríamos competir de la mejor manera, pero por diferentes circunstancias no se pudo. Tampoco es excusa, sabemos que en Olimpia siempre que no se gana, vienen las críticas. Estamos acostumbrados a eso y ya sabemos que en Olimpia siempre se te exige ganar, más si es de local.

¿Estás bien en Olimpia luego de los rumores de tu salida?

Uno siempre aspira a más, siempre aspira a salir, pero por diferentes motivos no se pudo. Ya son cosas que no están a mano de uno y lo único que queda es aceptar la realidad. Hoy me toca estar en Olimpia y estoy feliz, muy contento. Obviamente, uno siempre quiere salir al extranjero, pero ya son cosas que no están a la mano de uno.

¿Hubo ofertas?

(Risas) Sí, hubo, pero como dije, son cosas que están fuera de la mano de uno.

¿Se ven favoritos ante Motagua?

Yo siempre me siento favorito, juegue contra quien juegue, más en un equipo como Olimpia, que siempre es favorito a ganar partidos y títulos.

¿Qué diferencias hay entre el Olimpia de Troglio y el Olimpia de Espinel?

Creo que cada entrenador tiene sus ideas, sus costumbres que quieren imponer. El profe Espinel quiere un juego de más salida desde atrás. Por ahí no hemos podido hablar mucho del Clásico, porque jugamos recién el miércoles. Ayer fue regenerativo y hoy será un poco más táctico, para hablar un poco del partido y sobre lo que él busca para este partido.

¿Cómo has analizado a Motagua?

Creo que son el equipo más goleador, pero nosotros somos el menos goleado, junto con Victoria. Creo que Motagua está bien acoplado con su idea, con un gran entrenador como lo es Diego Vázquez, quien entiende a la perfección la Liga Nacional y cómo ganar estos partidos. Aparte, tienen grandes jugadores de selección y ellos también van a salir a ganar este partido. Ojalá sea un gran espectáculo.

¿Qué se siente haberle atajado a Messi? ¿Y qué se siente haber sido goleado por el mejor jugador de la historia, para muchas personas?

Bien, siempre es importante jugar contra ese tipo de jugadores, pero uno en la cancha no visualiza que es Messi. Salimos inconformes por el resultado, por el partido que dimos. Creo que Olimpia estaba para competir de otra forma, no lo hicimos y le pedimos perdón a la afición, porque el olimpismo es eso: siempre queremos ganar, juguemos contra quien juguemos.

Solo han recibido 4 goles en seis partidos, han sido errores muy marcados. ¿Cómo has conversado con tu defensa?

Siempre que hay un nuevo entrenador se van a cometer errores, porque es la única forma de aprender y de acoplarse. Lo bueno es que los estamos cometiendo ahorita en la primera vuelta, pero hemos hablado sobre lo que hay que mejorar y sabemos que hay muchos jugadores de mucha madurez. Sabemos los errores que hemos venido cometiendo y ojalá para este partido sea diferente.

Edrick, son líderes y la gente los está criticando. ¿Crees que son muy impacientes?

Sabemos que tenemos una afición muy crítica, muy exigente, y más cuando comenzamos un torneo luego de no salir campeones. Hoy creo que la presión es doble, porque los aficionados son impacientes, dependen mucho de los resultados y seguramente que, si no ganamos, se vendrán más críticas hacia nosotros. Nos toca acoplarnos a eso, aguantar las críticas y poner el pecho.

¿Cómo has visto el crecimiento de Edwin Lobo?

Sabemos que es un jugador joven con gran proyección. El profe lo ha tomado en cuenta por algo. Ya no juega solo por los minutos, sino por sus condiciones. En esa posición se nos fue un gran jugador, ‘Herminio’ (risas), nos dejó esa vacante, entonces él está tratando de aprovechar la oportunidad. Ojalá que siga creciendo para bien del equipo y del fútbol hondureño.

Dicen que cada equipo se parece a su DT. El Olimpia de Troglio era combativo y el Olimpia de Espinel es más técnico.

No lo veo de esa forma, el profe (Espinel) también es combativo, nos ha regañado muchas veces, tampoco es que es tan tranquilo. Él busca las dos cosas. El jugador hondureño siempre hay que mantenerlo de las riendas y él está entendiendo eso.